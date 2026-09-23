Tras su paso por la ONU, el Presidente expuso ante 300 invitados en Nueva York y criticó al peronismo. También reiteró su postura sobre Malvinas y la inteligencia artificial.

Tras su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei defendió su programa económico y cuestionó al peronismo durante una disertación organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional, en la sede central del banco Citi en Nueva York. Según el material difundido, el auditorio reunió a 300 invitados especiales en la zona de Tribeca. El eje de su exposición fue la herencia económica recibida y la evolución de los principales indicadores fiscales y financieros.

En ese marco, Milei sostuvo: “Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante”. También apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien, según el texto original, se encontraba en Manhattan y había mantenido un encuentro con inversores de Wall Street. El Presidente afirmó que el riesgo país pasó “de tres mil puntos básicos a quinientos” y que la deuda pública consolidada cayó “de niveles del cien por ciento del producto a menos del cuarenta por ciento”.

Malvinas y soberanía

Durante su exposición, Milei también retomó el mensaje que había formulado en la ONU sobre la cuestión de Malvinas. En el texto reproducido, sostuvo que durante décadas hubo petroleras extranjeras trabajando “sin autorización” en la plataforma continental argentina y afirmó que, con el desarrollo de Vaca Muerta y un Estado “fuerte y solvente”, el Gobierno avanzará con denuncias penales contra esas empresas y sus directivos. Además, anticipó que establecerán multas y sanciones económicas para quienes participen de esas operaciones. El Presidente remarcó que el reclamo soberano “deja de ser solo un reclamo de foros internacionales” cuando existe una economía que lo respalda.

Inteligencia artificial

Hacia el final, Milei incorporó un tramo dedicado a la inteligencia artificial, un tema que, según el material, también había sido debatido durante la Asamblea General de la ONU. El Presidente recurrió a referencias culturales como Astroboy, Terminator y Optimus para describir su visión sobre las nuevas tecnologías y el modo en que los Estados buscan regularlas. En ese pasaje sostuvo que algunos gobiernos promueven temor social para luego ofrecer “paz y seguridad en forma de regulación”.

El discurso se produjo luego de la intervención del mandatario en el principal foro diplomático global y en un contexto en el que el Gobierno busca sostener su programa económico frente a cuestionamientos opositores. En paralelo, el texto ubica a Axel Kicillof en una agenda con inversores en Wall Street, lo que refuerza la dimensión financiera de la gira. El próximo dato a seguir es la continuidad de esa estrategia de comunicación oficial sobre economía, soberanía y regulación tecnológica en los ámbitos internacionales donde el Presidente viene exponiendo.