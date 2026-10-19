En Neuquén, el Presidente vinculó el resultado fiscal y el comercio exterior con la estabilidad económica. También defendió el RIGI y cuestionó las críticas al rumbo oficial.

El presidente Javier Milei participó de la exposición Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde afirmó: “Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás”. Durante su exposición, centró su mensaje en la solvencia económica del país y en las elecciones de 2027. También reivindicó el superávit fiscal y las desregulaciones aplicadas por su կառավարación.

En un auditorio que lo aplaudió, el mandatario dedicó más de una hora a cuestionar “el modelo de atraso del kirchnerismo” y a responder a las críticas sobre la marcha de la economía. “Dicen que crecemos a dos velocidades, que la inflación no baja tan rápido. Antes ni crecíamos”, sostuvo, con referencias directas a los periodistas. En ese tramo, buscó contrastar el escenario actual con el de administraciones anteriores.

RIGI y deuda

También se refirió al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), mecanismo que apunta a atraer proyectos de gran escala mediante beneficios fiscales y cambiarios. Milei cuestionó las objeciones sobre su costo fiscal y afirmó: “El RIGI genera empleo y dólares, es una pieza clave de nuestro trabajo”. En otro pasaje, mencionó vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares y aseguró que ya están “cerrados”.

Proyecciones externas

El Presidente sostuvo además que Argentina terminará el año con un superávit comercial “en torno a los 30.000 millones de dólares”. Agregó que el Gobierno tiene comprados “más de 20.000 millones de dólares” desde la elección, o “más de 16.000 millones de dólares” si se toma el acumulado del año. A esa posición sumó el swap chino, el swap con Estados Unidos, una posición en futuros “limpia” por 15.000 millones de dólares y lo que ingrese por el RIGI.

Escenario hacia adelante

Según su exposición, ese conjunto de variables configura para el año próximo un “seguro” de 125.000 millones de dólares. Milei lo definió como una base “macro-prudencial” para sostener su programa económico. La intervención dejó planteado que el Gobierno busca instalar la discusión sobre el rumbo económico en la antesala de 2027, con el comercio exterior, la deuda y la inversión como ejes de su argumento.