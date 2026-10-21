El Presidente volvió a rechazar la idea de que la gente no llega a fin de mes y apuntó contra periodistas en X. También renovó sus críticas en un acto en Neuquén.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a la prensa por la discusión sobre si los argentinos llegan o no a fin de mes y acusó a periodistas de haber repetido “como loros una frase sin sentido”. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, donde respondió a las críticas por sus dichos económicos.

En su mensaje, el mandatario sostuvo: “A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20’ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido”. Luego pidió que expliquen “¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, en referencia a la discusión sobre ingresos y consumo de los hogares.

Argumento económico Milei también cuestionó el uso de la tarjeta de crédito como respuesta a la falta de dinero antes de terminar el mes. En ese tramo afirmó que el planteo “demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes” y sugirió que se pregunten “¿qué ocurre al mes siguiente?”. Además, vinculó la situación con la “lógica intertemporal del crédito” y con un cambio en la dinámica de préstamos de montos bajos y tasas altas.

El Presidente agregó que el “argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces” y cerró con una descalificación hacia sus críticos al señalar: “Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil”. Las expresiones quedaron registradas en una publicación pública del mandatario, sin que en el texto se aporte una respuesta de los periodistas aludidos.

Reiteración en Neuquén La discusión volvió a quedar expuesta el martes, durante su discurso en Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén. Allí, el jefe de Estado calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” las afirmaciones de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes. También dijo que se trató de una “operación” impulsada por el kirchnerismo y replicada por “los corruptos de los medios de comunicación”, según su exposición pública.

El cruce se inscribe en un debate más amplio sobre ingresos, crédito y capacidad de consumo de los hogares, aunque en el material difundido no se incluyen datos oficiales que permitan contrastar esas afirmaciones. Por lo tanto, el episodio queda circunscripto a las declaraciones del Presidente y a la controversia política y mediática que generaron. La variable a seguir es si el Gobierno aporta nuevos indicadores o si el intercambio continúa en el plano discursivo.