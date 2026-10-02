El Presidente encabezó el cierre en la Torre Eiffel con un discurso y una presentación musical. Planteó un “cambio de página” y buscó sumar apoyo empresario.

El presidente Javier Milei cerró Argentina Week París en la Torre Eiffel con una presentación musical y un breve discurso ante los participantes. La actividad puso fin a las jornadas organizadas por el Gobierno para promover oportunidades de inversión y reforzar vínculos con empresarios en Francia.

La ceremonia contó con la participación de una soprano mendocina. Tras su ingreso, Milei cantó el Himno Nacional y luego agradeció a los organizadores, a los asistentes y a las autoridades francesas. En su intervención mencionó al presidente Emmanuel Macron y destacó la recepción brindada a la delegación argentina.

Mensaje económico El mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una nueva etapa y convocó a los presentes a involucrarse en ese proceso. “Creemos finalmente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, expresó. También afirmó que la iniciativa busca “atraer inversiones, potenciar el talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”.

Proyección internacional Milei dijo además que pretende organizar nuevas ediciones de la iniciativa, tanto en la capital francesa como en otros foros internacionales. “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos”, señaló. Después del discurso, saludó a los asistentes y se retiró en el tramo final de la visita, antes del regreso de la comitiva.

Vínculo con el frente económico El cierre de Argentina Week se produjo después de otra actividad del Presidente en Francia, donde recibió el premio “Economista más influyente” del Foro Económico de París. En esa exposición volvió a relacionar las perspectivas económicas con su continuidad en el Gobierno y atribuyó la suba del riesgo país a los acontecimientos internacionales y a la sensibilidad de la economía argentina frente a esos movimientos.

Según su planteo, el indicador bajaría cuando cesen esas “convulsiones internacionales” y, si obtiene la reelección, “se va a desplomar”. También sostuvo que un nuevo mandato permitiría acelerar el crecimiento hasta niveles del 7% u 8% per cápita, según sus proyecciones. En ese marco, ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, y destacó las desregulaciones impulsadas por Federico Sturzenegger.