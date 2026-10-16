El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, recorrió este viernes los trabajos de encauzamiento que se ejecutan en el río Jáchal, en el marco de las tareas preventivas previstas ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño.

Durante la visita, el funcionario observó los sectores donde operarios y maquinaria pesada trabajan sobre el lecho del río para acondicionar el cauce. Según el material difundido, las intervenciones buscan mejorar las condiciones de escurrimiento del agua y reducir los riesgos asociados a eventuales crecidas vinculadas con precipitaciones intensas.

La recorrida quedó registrada en imágenes en las que se ve a Martín caminando por la zona de trabajo, mientras avanzan las tareas de movimiento de suelo y encauzamiento. En este tipo de obras, el objetivo inmediato es anticipar contingencias hídricas en un departamento donde el acondicionamiento de los cauces forma parte de la prevención frente a lluvias de mayor volumen.

Agenda institucional La visita al río se enmarcó en una jornada de actividades que el vicegobernador tenía prevista en Jáchal, con encuentros vinculados a instituciones locales y al ámbito educativo. Según el cronograma difundido previamente, a las 11:30 estaba previsto que visitara la Unión Vecinal de San Roque, donde se ejecutan obras de remodelación en sus instalaciones.

Luego, a las 12, la agenda contemplaba una visita a la Escuela Juan de Echegaray, también en esa localidad, y un almuerzo con integrantes de la comunidad educativa. Para la tarde estaba prevista su participación, a las 14:30, en la Fiesta Departamental de la Industria, en la Escuela Videla Cuello, donde se esperaba su presencia en el acto oficial y en la recorrida por la muestra organizada en el establecimiento.

Además, el cronograma contemplaba la posibilidad de un encuentro con referentes y sectores políticos de Jáchal que acompañan al Gobierno provincial, sujeto a la disponibilidad de tiempo del funcionario. La recorrida por el río dejó en el centro de la agenda las tareas de prevención hídrica, en un contexto en el que el comportamiento de las precipitaciones será una variable a seguir en el departamento.