Martín Lousteau pidió que no se archiven los proyectos sobre sobreendeudamiento y reclamó un debate con rigor. Señaló que la vuelta a comisión dejó sin respuesta a los deudores más frágiles.

El diputado nacional Martín Lousteau (Provincias Unidas) pidió que el Congreso dé una respuesta a las personas sobreeendeudadas y no archive los proyectos, después de que el tema volviera a comisión durante la última sesión. El planteo se produjo tras fracasar la posibilidad de una media sanción en la madrugada del jueves. Según sostuvo, el debate quedó abierto sin una definición legislativa sobre un problema que describió como extendido.

El debate en comisión

En declaraciones radiales, el legislador sostuvo que “era una oportunidad para tratar un tema que angustia a mucha gente, que es el nivel de morosidad existente en Argentina, que es enorme”. Agregó que el oficialismo tenía un proyecto, pero “no tenía los números para ser aprobado”, y que la oposición también impulsaba otra iniciativa que tampoco reunía los votos necesarios. En ese escenario, explicó, se optó por enviar el asunto nuevamente a comisión. Lousteau pidió que ese ámbito haga “el trabajo que corresponde” y que el tratamiento sea “con rigurosidad, con responsabilidad”.

Los proyectos y el alcance

El diputado describió que la propuesta del Gobierno apunta a mejorar la información con la que se toman créditos y a incorporar educación financiera. A su criterio, esa mirada traslada el problema a la conducta individual del deudor y deja de lado un cuadro más amplio. Señaló que el salario formal cayó 10% desde que asumió el Gobierno, y vinculó ese deterioro con mayores costos de luz, gas, transporte, agua y alquiler. En ese marco, sostuvo que el gasto fijo “te come más de tu salario” y que los ahorros se fueron consumiendo, lo que empujó a más personas a endeudarse.

Morosidad y capacidad de pago

Lousteau también dijo que las tasas de los préstamos personales fueron “muy altas”, aun cuando bajaron para grandes empresas y PyMEs cuando descendió la inflación. Según su planteo, la combinación de endeudamiento rápido y caída del ingreso deja a muchos deudores sin capacidad de pago, más aún en un contexto de “recesión técnica”. Sobre el proyecto opositor, indicó que está orientado a deudas de menos de 3 millones de pesos, con al menos 60 días de mora y una cuota que consuma más del 30% del ingreso. Lo definió como una herramienta destinada a los sectores más frágiles y aclaró que, en cartera morosa, se trata de una parte menor de lo que se les debe a los bancos.

Crédito, consumo y próxima discusión

El economista respondió además a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había señalado que Argentina da poco crédito. Lousteau afirmó que el país tiene entre cuatro y cinco veces menos crédito que Brasil, Chile o Colombia, y sostuvo que los montos son bajos. Sin embargo, remarcó que un tercio de los deudores no puede pagar un crédito pequeño y que eso evidencia un nivel de ahogo financiero. También mencionó que los créditos de menos de 90.000 pesos registran casi 30% de morosidad. Cerró con un llamado a discutir el tema “con argumentos y con rigurosidad” ahora que regresó a comisión, mientras el Congreso sigue sin una definición sobre el alcance de la asistencia o alivio para los deudores.