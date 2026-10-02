Michael Meding participará el martes 6 de octubre de Ámbito Debate Energía & Minería. El encuentro reunirá a funcionarios y empresarios para analizar inversiones e infraestructura.

El proyecto Los Azules, uno de los principales emprendimientos de cobre en desarrollo en San Juan, tendrá un espacio destacado el martes 6 de octubre en la jornada Ámbito Debate Energía & Minería, que se realizará en Buenos Aires.

En ese marco, Michael Meding, director general de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, participará de un panel dedicado al presente y las perspectivas del proyecto, además del desarrollo de la minería de cobre en la provincia. La actividad reunirá a funcionarios, empresarios y representantes de distintas cadenas de valor vinculadas con la energía y la minería.

Agenda sectorial

Según la organización, el encuentro buscará analizar oportunidades de inversión y desafíos asociados al crecimiento de ambas actividades en materia de infraestructura, tecnología y logística. La participación de Meding colocará a Los Azules en una instancia de debate nacional sobre el cobre, en un contexto de expansión de proyectos vinculados a la transición energética y a la demanda internacional del metal.

La jornada también incluirá un panel sobre las perspectivas de largo plazo de la energía y la minería, además de espacios dedicados a proyectos de oro y plata, infraestructura y logística, cadenas de suministro, innovación tecnológica y desarrollo de proveedores mineros. Entre los referentes previstos para el cierre figura Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPM).

Inicio y transmisión

La actividad comenzará a las 9 del martes 6 de octubre en Lex Tower y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Ámbito, sus redes sociales y la portada del medio. La instancia servirá para exponer el estado del proyecto y las condiciones que el sector considera relevantes para su desarrollo futuro.