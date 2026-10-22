La diputada Marisa López presentó un proyecto para reforzar las finanzas locales ante la crisis y eventuales emergencias climáticas. La iniciativa propone usar recursos del Fondo de Desarrollo Regional y crear un esquema de convergencia fiscal.

La diputada provincial Marisa López impulsa el debate de un proyecto de ley de emergencia y protección de las finanzas municipales que alcanza a los 19 departamentos de San Juan. La iniciativa busca otorgar mayores herramientas económicas a los intendentes para afrontar la crisis que atraviesan las familias y contar con recursos disponibles ante eventuales emergencias, en especial frente a riesgos asociados a fenómenos climáticos.

La legisladora explicó que se trata de una propuesta presentada por el bloque al que pertenece, aunque remarcó que está abierta a modificaciones y aportes de otros espacios políticos. En ese marco, convocó a debatirla en comisión y a mantener reuniones con las autoridades correspondientes para construir una respuesta institucional a las dificultades que enfrentan los municipios. “Es un proyecto abierto, no es un proyecto cerrado”, sostuvo.

Según planteó López, los municipios son la primera instancia a la que acuden los ciudadanos cuando necesitan asistencia para afrontar gastos esenciales, como medicamentos, servicios públicos u otras necesidades básicas. Por eso, consideró necesario fortalecer las finanzas comunales para que puedan responder a esas demandas. La diputada sostuvo además que la iniciativa parte de una realidad económica y social que afecta a los vecinos de toda la provincia.

Fondos para crisis y contingencias Uno de los ejes centrales del proyecto es que los municipios dispongan de recursos suficientes para atender situaciones extraordinarias. La diputada recordó los problemas ocasionados por las inundaciones del año pasado, que obligaron al Gobierno provincial a recurrir a una ley de emergencia para instrumentar la asistencia. En ese contexto, señaló que la propuesta contempla la utilización del Fondo de Desarrollo Regional para atender la situación financiera municipal, sin dejar de considerar la necesidad de que el gobernador cuente con un fondo extraordinario para responder ante contingencias.

Distribución y regla fiscal López indicó que, según los datos disponibles al 30 de septiembre, el Fondo de Desarrollo Regional 2026 acumulaba una recaudación aproximada de $7.200 millones. La iniciativa plantea que esos recursos tengan una distribución progresiva y formen parte de los fondos coparticipables, con mecanismos que permitan mejorar la disponibilidad de dinero para las administraciones municipales. La legisladora también hizo referencia al trabajo del COPRE, constituido por el gobernador a fines de agosto, del que participan los municipios.

Otro de los puntos destacados por la diputada es la situación de las comunas frente al cumplimiento de la regla del gasto, es decir, el límite que ordena la evolución de las erogaciones públicas. De acuerdo con la información que mencionó, correspondiente al tercer trimestre y a la última publicación disponible, casi ninguna comuna sanjuanina estaría cumpliendo ese indicador. Sin embargo, aclaró que esa situación no debe interpretarse necesariamente como una conducta fiscal irresponsable, sino en el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan las administraciones locales.

Convergencia fiscal y tratamiento parlamentario Por eso, el proyecto propone establecer un programa de convergencia que permita a los municipios avanzar gradualmente hacia el cumplimiento de las reglas fiscales, en lugar de impedirles el acceso a recursos cuando más los necesitan. Como antecedente, López mencionó la situación de la propia Provincia, que también habría registrado incumplimientos de la regla del gasto en el actual contexto económico. En esa línea, pidió que el proyecto sea discutido en comisión con participación de las autoridades competentes, con el objetivo de alcanzar consensos y establecer un mecanismo que proteja las finanzas municipales, sostenga los servicios esenciales y mejore la capacidad de respuesta de los 19 departamentos ante la crisis económica y eventuales emergencias.