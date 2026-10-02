La diputada de La Libertad Avanza impulsa cambios en la Ley de Educación Superior. Busca elevar al 90% el piso de cargos concursados y reinstalar la periodicidad de las cátedras.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 51 de la Ley de Educación Superior y establecer que los docentes universitarios designados por concurso deban revalidar sus cargos cada cuatro años mediante nuevos concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición. La iniciativa también propone elevar del 70 al 90% el porcentaje mínimo de profesores concursados que deben integrar las plantas docentes de las universidades nacionales. El texto apunta a modificar reglas centrales de la carrera académica y a volver a poner en discusión la forma de permanencia en los cargos.

El proyecto se apoya en una reivindicación de la Reforma Universitaria de 1918 y sostiene que el sistema vigente habría dejado de lado la “periodicidad de la cátedra”. Según los fundamentos, ese principio fue reemplazado por mecanismos de evaluación interna que permiten la continuidad de los docentes sin una nueva competencia abierta con otros postulantes. La propuesta plantea que el ingreso siga realizándose por concurso, pero con una vigencia de cuatro años “en todos los supuestos”.

Alcance de la reforma Una vez vencido ese plazo, el cargo debería volver a concursarse y el profesor saliente podría presentarse nuevamente en igualdad de condiciones con otros aspirantes. Además, la iniciativa fija que al menos el 90% de los docentes de cada universidad haya accedido a su puesto por concurso. Llano cuestiona que el piso legal vigente del 70% no se cumple en buena parte del sistema universitario, aunque en el texto no se detallan universidades específicas ni cifras oficiales de incumplimiento.

Críticas al sistema actual En los fundamentos, la diputada afirma que el concurso se usa principalmente para el ingreso inicial y que la permanencia suele resolverse mediante procesos internos de evaluación. También cuestiona el Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios homologado en 2015, al considerar que profundizó la sustitución de concursos periódicos por evaluaciones de desempeño. Según el proyecto, ese esquema permitió incorporar a la carrera docente a numerosos interinos con años de antigüedad sin atravesar instancias de competencia abierta.

Antecedentes y referencias Llano, que fue becaria posdoctoral del CONICET entre 2016 y 2019, incorpora referencias a experiencias internacionales. Los fundamentos mencionan los sistemas universitarios de Uruguay y España como modelos con límites temporales a las designaciones o mecanismos de acreditación para asegurar renovación y competencia académica. También cita investigaciones que vinculan la endogamia académica, es decir, la tendencia a reproducir docentes formados dentro del mismo sistema, con menores niveles de productividad científica.

Marco institucional La autora sostiene que la reforma no vulnera la autonomía universitaria porque el Congreso tiene facultades para fijar las bases generales de la educación superior. En esa línea, argumenta que el principio de idoneidad para el acceso al empleo público debe verificarse periódicamente mediante concursos abiertos y no quedar sujeto solo a mecanismos internos de evaluación. El avance del proyecto dependerá ahora de su tratamiento parlamentario y de la discusión sobre el alcance de la potestad legislativa en materia universitaria.