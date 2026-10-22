La entidad que conduce José Ibarra destacó el encuentro con Sergio Massa en su sede central. La reunión se enmarcó en una agenda de contactos con referentes políticos y gremiales.

Las 62 Organizaciones Peronistas recibieron al dirigente nacional Sergio Massa en su sede central y presentaron el encuentro como parte de su proceso de fortalecimiento institucional y territorial.

La reunión fue encabezada por el secretario general de la entidad, José Ibarra, y se realizó el 21 de octubre, según informó la organización gremial. La comunicación no precisó el contenido de las definiciones adoptadas, pero sí ubicó el intercambio en una agenda de contactos con referentes políticos, gremiales y sociales.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron opiniones sobre la situación nacional, la realidad de los trabajadores y los desafíos que enfrenta la Argentina en materia de producción, empleo y desarrollo. Ese marco ubica la reunión en un momento de بحث sobre representación sindical y articulación con espacios políticos de alcance nacional.

Fortalecimiento interno Desde las 62 Organizaciones Peronistas señalaron que la visita de Massa constituye un nuevo reconocimiento al proceso de consolidación del espacio como referencia para el movimiento obrero organizado. La entidad sostuvo además que, bajo la conducción de Ibarra, continúa ampliando su representación y sumando dirigentes, organizaciones y regionales a un proyecto de construcción federal vinculado al sindicalismo argentino.

Próxima agenda La organización no informó nuevas resoluciones ni un cronograma posterior al encuentro. El dato relevante, por ahora, es que la conducción gremial ubicó la reunión como parte de una serie de contactos destinados a ampliar su inserción política y sindical.