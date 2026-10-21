Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció este martes en Neuquén que el gobierno de Donald Trump destinará hasta USD 20.000 millones en inversiones y financiamiento para proyectos críticos del país antes de que termine 2027. El planteo fue realizado ante empresarios durante la cumbre de energía organizada por la Cámara de Comercio Argentina en Texas, y casi triplica el paquete de USD 7.000 millones acordado en septiembre. Un día antes, en la apertura de la AOG Patagonia 2026, el presidente Javier Milei había anticipado que el monto podría aumentar.

Condición política

El diplomático condicionó ese respaldo financiero a la continuidad del proyecto libertario y vinculó el anuncio con el calendario electoral. “Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás. Pusimos el número de 2027, porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”, afirmó. En la misma intervención, sostuvo que el país debe tomar “el rumbo correcto”, que definió “hacia la derecha y no hacia la izquierda”.

Canales de financiamiento

Lamelas indicó que los fondos llegarán a través del Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras agencias del gobierno estadounidense. Según dijo, se trata de “verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de Argentina que se van a hacer realidad”. También remarcó: “Vinimos poniendo la plata sobre la mesa”, en una referencia al esquema de apoyo anunciado para el período 2027. El planteo se inscribe en el entendimiento bilateral firmado el 22 de septiembre por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau, en el Consulado argentino en Nueva York.

Antecedentes del acuerdo

Aquel acuerdo contemplaba USD 6.000 millones del Exim Bank orientados al proyecto Argentina LNG, la megainversión de YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, además de respaldo adicional de inversores privados. En paralelo, Milei había planteado el día anterior que no debía descartarse un incremento del monto. La secuencia de anuncios muestra una ampliación del compromiso financiero respecto del esquema inicial firmado en septiembre, aunque el alcance final dependerá de la continuidad de las decisiones políticas y administrativas de ambas partes.

Vaca Muerta y corredor logístico

En su discurso, el embajador también destacó el crecimiento de la producción petrolera y comparó a los operadores de Vaca Muerta con la selección argentina de fútbol. Recordó que, cuando llegó al país el año pasado, la Argentina ya había superado el récord de producción de crudo de 1998 y que en septiembre de 2026 volvió a romperlo. Según los datos presentados por Milei, la producción de Vaca Muerta pasó de 310.000 barriles diarios en promedio durante 2023 a más de 670.000 en agosto de 2026. A nivel nacional, el total subió de 635.000 a 932.000 barriles diarios en el mismo período y se encamina a alcanzar el millón antes de fin de año.

Infraestructura y variables pendientes

Gran parte del mensaje estuvo centrada en el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta entre Argentina y Estados Unidos firmada en Washington tres semanas antes del evento. El proyecto busca modernizar la infraestructura que conecta pozos petroleros y minas de provincias cordilleranas con puertos del Atlántico, con el objetivo de posicionar al país como proveedor de energía y minerales críticos. Lamelas vinculó ese corredor con Argentina LNG, cuya decisión final de inversión, o FID (final investment decision), se concretaría el 26 de noviembre, según había confirmado semanas atrás Horacio Marín, presidente de YPF. También mencionó la iniciativa PAX Silica, orientada a minerales estratégicos, y cerró con una advertencia sobre la tecnología china y la seguridad de los datos en las operaciones de YPF.