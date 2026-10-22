La oposición cuestionó en duros términos que los proyectos sobre endeudamiento y morosidad fueran devueltos a comisión, a pedido del oficialismo y con el respaldo de sus aliados, en una votación que cerró la sesión de la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves.

Críticas de Unión por la Patria El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que con la extranjerización de tierras “recularon” y afirmó que “la Ley de Tierras está plenamente vigente”, mientras que en discapacidad consideró que “entregaron todo” y que “el 75% de la ley de emergencia está dentro de lo aprobado”. Sobre endeudamiento y morosidad, escribió: “HUYERON. Y dejaron sin alivio a 20 millones de argentinos. De retirada. Mal”. Martínez había intentado sin éxito que el tema no regresara a comisión o, en su defecto, que la sesión pasara a un cuarto intermedio.

Reacciones en redes La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau calificó de “patético” lo ocurrido y afirmó que “todos estuvieron de acuerdo en cajonear el tratamiento del desendeudamiento de las familias argentinas”. Además, prometió que seguirán insistiendo para que el Congreso dé respuestas ante lo que definió como “este problemón que el Gobierno nacional niega insistentemente”. En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “en plena madrugada, entre gallos y medianoche”, La Libertad Avanza no tenía los votos para aprobar su dictamen y, por eso, impulsó la devolución del proyecto a comisión “sin una fecha cierta para volver a tratarlo ni dictaminar”.

Sin dictamen y sin plazo Ferraro agregó que, en los hechos, se mandó “al cajón” la posibilidad de dar una solución a familias y jóvenes sobreendeudados. También advirtió que quienes acompañaron la maniobra “tendrán que explicarles a los millones de argentinos endeudados” por qué quedaron sin respuestas. El diputado Pablo Juliano señaló que el Congreso no puede dejar de atender la situación de “seis millones de morosos” y afirmó que el oficialismo no tenía los votos para imponer su “no dictamen”, al que describió como una propuesta de “cursos de educación financiera” para personas sin recursos. Según Juliano, al pedir el regreso a comisión, La Libertad Avanza buscó que el tema quedara postergado sin resolución.

Más cuestionamientos La diputada massista Sabrina Selva difundió un video del momento en que se levantó la sesión y escribió que así festejaban los libertarios y aliados “que dejaron sin respuesta a las millones de familias endeudadas en la Argentina”. También apuntó contra los diputados que se abstuvieron y mencionó a los cordobeses Schiaretti, Brügge, Basualdo, García Aresca, Gutiérrez y Torres, a quienes atribuyó el giro que permitió devolver el expediente a comisión. El socialista Esteban Paulón replicó el mismo video y sostuvo que La Libertad Avanza y sus aliados “hundieron cualquier chance de discutir alguna solución” para los millones de endeudados en mora en Argentina.

Próximo paso La diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho afirmó que el proyecto fue enviado de nuevo a comisión porque el oficialismo no consiguió los votos y que la discusión seguirá postergada. En tanto, la massista Jimena López sostuvo que la decisión dejó sin respuesta a millones de argentinos que se endeudan para vivir. Por el momento, no quedó fijada una fecha cierta para el nuevo tratamiento del expediente ni para un eventual dictamen.