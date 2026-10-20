La Lista 3 obtuvo 362 votos y superó por 153 a su principal rival en la provincia. El resultado incide en la disputa por la representación profesional en el Consejo de la Magistratura.

La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento integró la lista que obtuvo el primer lugar en las elecciones para renovar la representación de los profesionales del derecho en el Consejo de la Magistratura de la Nación en San Juan. La propuesta Unidad en Defensa de la Abogacía, identificada con la Lista 3, reunió 362 votos en la votación realizada este martes 20 de octubre.

La diferencia sobre su principal competidora fue de 153 sufragios. Abogacía Unida y Dignidad Profesional obtuvo 209 adhesiones, mientras que las otras dos agrupaciones quedaron más atrás: Abogacía Federal sumó 29 votos y Abogacía por la Libertad, 28. En total, las cuatro listas reunieron 628 sufragios en territorio sanjuanino.

Alcance institucional La elección tiene importancia porque define la representación de los abogados en uno de los órganos centrales del sistema judicial argentino. El Consejo de la Magistratura interviene en la selección de jueces nacionales y federales y ejerce funciones de control disciplinario sobre los magistrados. En San Juan, más de 1.800 profesionales con matrícula federal estaban habilitados para votar.

El resultado adquiere relevancia para Sarmiento porque ocupa el segundo lugar entre los candidatos titulares de la nómina, detrás de Alberto “Nacho” Biglieri, quien encabeza la propuesta a nivel nacional. La sanjuanina integra el espacio Abogados en Acción y hasta septiembre pasado se desempeñó como secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, cargo al que renunció antes de esta elección.

Campaña y disputa interna La votación estuvo precedida por una campaña con actividad de distintas listas nacionales en la provincia. Según el texto original, representantes de casi todas las agrupaciones visitaron San Juan para reunirse con profesionales y difundir sus propuestas. También participaron agrupaciones locales, entre ellas Abogacía Transformadora, vinculada a la candidatura de Amalia Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba.

La definición de quiénes ocuparán finalmente las bancas dependerá del escrutinio y de los resultados que obtengan las agrupaciones en el resto del país. En ese marco, el desempeño de la lista que integra Sarmiento la deja bien posicionada en la competencia provincial, aunque la asignación de lugares en el Consejo quedará sujeta al cómputo nacional.