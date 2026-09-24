El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, afirmó que el próximo presupuesto incorporará un pedido de nuevos cargos para el Poder Judicial, en un contexto en el que el concurso de ingreso ya convocó a alrededor de 11.000 inscriptos. El magistrado sostuvo que la estructura actual debe adecuarse a la demanda generada por el sistema acusatorio, vigente desde 2021, y por las necesidades de distintas áreas judiciales. También aclaró que aprobar el concurso no implica un ingreso automático, sino que habilita a integrar una lista de aspirantes para cubrir vacantes futuras.

En una entrevista con el programa “De qué se trata”, de La Mil 20, Olivares Yapur explicó que fueron convocadas unas 720 personas por jornada para la primera instancia, vinculada con una prueba de dactilografía, pero que la asistencia efectiva se ubicó entre 350 y 400 por día. Según sus datos, aproximadamente el 60% de quienes rinden supera esa evaluación inicial. La prueba fue reformulada respecto del concurso anterior y exige escribir 100 palabras correctamente en cuatro minutos, equivalentes a unas 25 palabras por minuto.

Descentralización en el norte El presidente de la Corte también confirmó que el concurso se trasladará a la Segunda Circunscripción Judicial para que vecinos de Jáchal e Iglesia puedan participar sin viajar a la Capital. La medida busca facilitar el acceso a puestos laborales en el Poder Judicial y atender una dificultad que, según indicó, se presentó en procesos anteriores para radicar personal en el norte provincial. En ese marco, señaló que el nuevo edificio judicial de Jáchal registra un avance cercano al 95% y estimó que podría inaugurarse durante noviembre.

Vacantes y estructura Olivares Yapur precisó que el concurso es de aspirantes y que las vacantes se cubrirán a medida que existan cargos disponibles. Indicó que los puestos deben estar creados por ley aprobada por la Legislatura y estimó que las vacantes habituales por jubilaciones, fallecimientos u otras causas rondan las 25 por año. También sostuvo que más de 2.000 personas podrían aprobar el proceso y que la lista podría servir para futuras necesidades si se crean nuevos cargos administrativos. La Corte, según dijo, prevé incorporar el pedido de ampliación de planta al próximo presupuesto.

Penal juvenil y acceso a justicia El titular del máximo tribunal vinculó esa ampliación con la reciente adecuación transitoria del régimen Penal Juvenil, aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de septiembre. La norma incorpora mecanismos como conciliación, reparación integral, suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado, mientras se avanza hacia una reforma procesal integral. Olivares Yapur señaló que la estructura actual resulta insuficiente y que también harán falta más fiscales, defensores y asesores especializados. En el cierre, remarcó que el objetivo institucional es sostener el acceso a justicia con más personal, capacitación y presencia territorial en toda la provincia.