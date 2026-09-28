El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) volvió a caer en septiembre y se ubicó en 1,94 puntos, según la medición difundida por la Universidad Torcuato Di Tella. El retroceso fue de 5,9% frente a agosto y dejó al indicador en uno de sus niveles más bajos desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

El informe de la Escuela de Gobierno de esa universidad señaló que el registro igualó los valores de septiembre de 2025 y julio de este año. También indicó que, desde fines de 2025, la confianza acumuló una baja de 21,4%, con la mayor parte del deterioro concentrada en los primeros cinco meses de 2026. Desde entonces, el índice osciló cerca de los 2 puntos, con variaciones que la institución consideró de magnitud modesta y compatibles con el margen de error.

Componentes del índice

Los cinco componentes del ICG registraron bajas en septiembre. La preocupación por el interés general fue la que más cayó, con una merma de 12,3% hasta 1,50 puntos. La evaluación general del Gobierno retrocedió 9,3% a 1,60 puntos, mientras que la capacidad para resolver problemas bajó 4% a 2,20. La eficiencia descendió 3,5% hasta 1,94 y la honestidad cayó 2,9%, aunque siguió siendo el componente mejor evaluado, con 2,45 puntos.

El promedio del ICG durante la gestión de Javier Milei se ubicó en 2,34 puntos, el menor registrado hasta ahora para su mandato. En igual período de sus respectivas presidencias, Mauricio Macri promediaba 2,47 puntos y Alberto Fernández 1,86. A la vez, en el mes 33 de gestión, Milei quedó por debajo del nivel que tenía Néstor Kirchner en el mismo tramo de su mandato, cuando alcanzaba 2,62 puntos.

Brechas por perfil social

El relevamiento mostró diferencias según género, edad y lugar de residencia. Entre los hombres, el ICG fue de 2,19 puntos, con una baja mensual de 3%, mientras que entre las mujeres descendió 9,2% hasta 1,62 puntos. Por edades, los jóvenes de 18 a 29 años siguieron siendo el segmento con mayor confianza, con 2,30 puntos, aunque registraron una caída mensual de 17,9%; la universidad advirtió que esa variación puede estar influida por el error muestral, dado que es el grupo con menor cantidad de casos.

Entre los mayores de 50 años, el indicador fue de 2,01 puntos, y en la franja de 30 a 49 años alcanzó 1,84. En términos geográficos, la confianza resultó más alta en el interior del país, con 2,06 puntos, frente a 1,84 en la Ciudad de Buenos Aires y 1,72 en el Gran Buenos Aires.

Expectativas económicas

El estudio también mostró una relación directa entre confianza y expectativas sobre la economía. Entre quienes creen que la situación mejorará dentro de un año, el ICG llegó a 4,03 puntos; entre quienes esperan que siga igual, fue de 2,40; y entre quienes prevén un empeoramiento cayó a 0,38. La encuesta se hizo entre el 1 y el 9 de septiembre sobre 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes, mediante entrevistas telefónicas en 39 localidades del país.

La medición tiene un error estándar de +/-0,06 y un intervalo de confianza del 95% para septiembre ubicado entre 1,81 y 2,06 puntos. Ese dato deja al indicador dentro de un rango acotado, pero confirma una tendencia descendente que la universidad viene registrando desde fines de 2025.