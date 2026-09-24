La Cámara de Diputados tratará hoy las cuatro ternas de postulantes para cubrir cargos judiciales vacantes en la Sala II de la Cámara Laboral, la Cámara de Paz, la Fiscalía de Cámara y la Asesoría Oficial de Menores. En total, hay 12 profesionales en carrera y la definición quedará en manos de los bloques legislativos. Antes de la votación, los diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad entrevistaron a los postulantes para elevar sus impresiones a sus respectivas bancadas.

Cámara Laboral

Uno de los cargos en disputa es el de la Sala II de la Cámara Laboral, vacante desde que Guillermo Baigorrí fue designado fiscal general ante la Corte de Justicia. El Consejo de la Magistratura ternó al abogado litigante Gustavo Raso, a la funcionaria judicial Daniela Rivas y al juez del Cuarto Laboral Federico Soria. Según fuentes calificadas, Raso aparece con ventaja por su trayectoria en el fuero laboral y por su vínculo profesional previo con Baigorrí, cuando este ejercía la abogacía en Derecho del Trabajo. Rivas, en tanto, se desempeña como secretaria de la Sala II de la Cámara Laboral y antes trabajó en el Juzgado de Trabajo de Primera Nominación.

La relevancia del puesto no se limita a la remuneración. Un integrante de la Cámara de Trabajo revisa fallos de primera instancia y, junto con su par, fija criterios que luego inciden en el fuero. Por jerarquía, estas decisiones quedan por debajo de la Corte de Justicia, que interviene cuando existen planteos de inconstitucionalidad o sentencias arbitrarias. En ese tramo del proceso, fuentes consultadas señalaron que el oficialismo cuenta con votos para avanzar con el postulante que proponga, con acompañamiento de sus socios y de sectores del peronismo.

Cámara de Paz

La segunda vacante corresponde a la Cámara de Paz Letrada, órgano que interviene en las apelaciones de resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz de todos los departamentos. El concurso se abrió tras el fallecimiento de Juan Luis Romero y los ternados son el abogado Alejandro Genest, el juez del Tercero Civil Luis Arancibia y María Gimena Ortiz, funcionaria de la Cámara de Paz. Las fuentes consultadas ubicaron a Genest como el postulante con mayores posibilidades.

Genest es apoderado del Partido Bloquista, fue director y secretario de bloque en la Legislatura y ocupó cargos en la Municipalidad de la Capital durante la gestión de Enrique Conti, entre ellos el área de Control y Gestión de las Ejecuciones Judiciales y Certificados de Ejecución de Deuda. También fue vocal del Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras (IPEEM) y, en el ejercicio privado, trabaja en derecho civil, comercial, societario, tributario, penal tributario y minero. El antecedente político del bloque, que acompaña al oficialismo provincial desde 2024 y selló un acuerdo legislativo y una alianza electoral en 2025, aparece como un dato que podría incidir en la votación.

Fiscalía de Cámara

La tercera vacante es la de Fiscalía de Cámara, abierta tras la renuncia de Leticia Ferrón para jubilarse. El cargo tenía competencia civil y laboral, aunque el área de trabajo puede ser redefinida por el fiscal general, incluso hacia el fuero penal. Los ternados son el fiscal Ignacio Achem, Nicolás Ayestarán, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal San Juan, y Juan Manuel García Castrillón, ayudante fiscal de la Unidad Delitos contra la Propiedad del Ministerio Público provincial.

Las fuentes consultadas señalaron que las mayores chances se concentran en Achem, hermano de Emilio Achem, secretario General de la Gobernación. El fiscal trabaja en el Ministerio Público desde 2017, tras su designación, y pasó por el procedimiento especial de Flagrancia, la Unidad de Investigación CAVIG y, desde febrero de 2024, integra la coordinación de la Unidad Genérica. Antes de ingresar al Poder Judicial, ejerció como litigante durante poco más de 20 años. La definición de este cargo resulta sensible porque la Fiscalía de Cámara interviene en causas de peso y su competencia puede variar según la decisión del jefe de los fiscales.

Asesoría de Menores

El último cargo en juego es el de la Asesoría Oficial de Menores, que depende funcionalmente del Ministerio Público Fiscal. Las ternadas son Yanina Peri, María Gabriela Pintos y Ana Vanesa Reynes. En este caso, las fuentes ubican a Peri como la principal postulante, ya que fue designada el 11 de febrero por la Corte de Justicia, a propuesta de Baigorrí, como asesora oficial en la Segunda Circunscripción Judicial de manera provisoria. Con la votación de hoy, quedará definido si esa situación se consolida en el cargo o si la Legislatura opta por otra de las aspirantes.