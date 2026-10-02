El arzobispo de Buenos Aires habló sobre la situación del país antes de la visita del Papa y cuestionó la polarización política y social. También destacó que, pese a la crisis, los argentinos “no bajan los brazos”.

En la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina y de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió al escenario que encontrará el Pontífice durante su llegada al país.

Tras una misa celebrada en la Catedral Metropolitana, el prelado describió una Argentina atravesada por dificultades económicas y sociales y marcada por la división política. En declaraciones a TN, sostuvo que León XIV se encontrará con “una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”.

García Cuerva señaló que la polarización también se refleja en los vínculos cotidianos y cuestionó los niveles de intolerancia y descalificación presentes en la sociedad.

“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, expresó el arzobispo, quien también hizo referencia a la situación de quienes atraviesan dificultades económicas. En ese sentido, habló de un país donde “duele” la realidad de un porcentaje importante de personas que viven en condiciones de pobreza desde hace años.

El referente de la Iglesia porteña también recordó que la crisis argentina no es reciente. Para graficarlo, contó una frase que le repetía su abuelo: “Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante”. Luego agregó: “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

En ese contexto, García Cuerva destacó que, pese a las dificultades, existe una sociedad que mantiene la esperanza y continúa buscando salir adelante. “No baja los brazos”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en la antesala de la tradicional peregrinación juvenil hacia Luján, que este año tendrá además un significado especial por la próxima visita de León XIV al país. La caminata será presentada por la Iglesia como una instancia de preparación espiritual para recibir al Pontífice.