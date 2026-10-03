El secretario general de la CGT planteó que las nuevas tecnologías deben generar empleo y no limitarlo. También reclamó representar a informales, jóvenes y trabajadores de plataformas.

El secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo en la tercera y última jornada del 62° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que el sindicalismo y las instituciones deben evolucionar frente a la Inteligencia Artificial y procurar que esa tecnología tenga un impacto favorable en la vida de los trabajadores.

Jerónimo, de 42 años, afirmó que en lugar de intentar frenar el avance tecnológico corresponde reconstruir puntos de encuentro para volver a dialogar. En ese marco, pidió dejar de lado los discursos virulentos y priorizar la escucha mutua, incluso en la disidencia, como vía para recomponer vínculos entre gremios, empresas e instituciones.

Representación sindical El dirigente planteó que la acción sindical no debe limitarse a los trabajadores con empleo registrado. Señaló que la representación también debe alcanzar a los informales, a los jóvenes y a quienes se desempeñan en trabajos de plataformas, en un escenario en el que, según dijo, el sector formal se achica mientras crecen el pluriempleo y nuevas formas de inserción laboral.

En su exposición, Jerónimo advirtió que la sociedad desconfía de las instituciones, pero que la respuesta no puede ser quedarse en ese diagnóstico. Sostuvo que la confianza se construye con acciones concretas y agregó que las instituciones deben entender que los procesos virtuosos ya llegaron. También indicó que los dirigentes sindicales y las instituciones deben evolucionar en materia tecnológica, porque los adelantos pueden crear más puestos de trabajo.

Estabilidad y Estado El secretario general de la CGT vinculó su mensaje con el eje de estabilidad que atravesó el coloquio. Dijo que es un deber aportar a su consolidación, aunque advirtió que no alcanza con la estabilidad económica. Según expresó, el superávit fiscal y el control de la inflación deben estar acompañados por un equilibrio social y por un Estado presente.

Jerónimo cerró su intervención al señalar que en la CGT no creen en el Estado subsidiario, pero tampoco en un Estado que se desentienda de los problemas de la sociedad. Su planteo quedó alineado con el debate sobre el futuro del trabajo, la representación sindical y el impacto de la tecnología sobre el empleo formal e informal.