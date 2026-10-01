El Presidente expuso en París y vinculó una eventual reelección con el grado de inversión. También cuestionó el déficit fiscal de hace una década.

El presidente Javier Milei aseguró en París que su Gobierno cerrará el mandato con un crecimiento acumulado superior a los 16 puntos y lo comparó con la expansión de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

“Vamos a concluir el último año de mandato habiendo crecido más de 16 puntos en el acumulado, con la OCDE creciendo por debajo del 6%”, afirmó durante su exposición ante empresarios e inversores, en el marco de la Argentina Week. La referencia buscó situar la evolución de la economía argentina frente a un promedio internacional y, al mismo tiempo, respaldar el rumbo de su gestión.

Proyección para 2027

En el mismo discurso, Milei se refirió al escenario electoral de 2027 y sostuvo que, si su Gobierno obtiene un segundo mandato, la Argentina podría alcanzar el investment grade, es decir, la categoría de grado de inversión en los mercados internacionales. Esa calificación suele ser tomada como referencia por fondos e inversores para medir riesgo y financiamiento.

El Presidente también afirmó que “el año que viene vamos a ganar” y dijo que la Argentina busca convertirse en “el país más pro mercado de Occidente”. Vinculó esa continuidad política con mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico, aunque no precisó indicadores ni plazos adicionales para esa mejora.

Déficit fiscal y antecedentes

En otro tramo de su exposición, Milei cuestionó el rumbo económico adoptado una década atrás y atribuyó aquella crisis al déficit fiscal. “Hace diez años el mundo salió a pedir confianza y terminó con un préstamo del FMI y default. La razón principal es sencilla: en ese momento no se atacó la raíz del problema, se optó por el déficit fiscal provocado por el ala centrista del gobierno”, sostuvo.

Al diferenciar esa experiencia de la actual administración, el mandatario aseguró que su equipo tomó “el trabajo duro” antes de pedir respaldo externo. “Ninguno de estos problemas estarán el año que viene porque hemos hecho el trabajo duro antes de pedir confianza”, afirmó. La actividad se desarrolló en la Argentina Week en París, donde funcionarios, gobernadores y representantes privados presentaron oportunidades en energía, minería, agro e inversiones.