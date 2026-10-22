El COEM de Jáchal informó en Gran China las tareas hídricas realizadas y las previstas ante posibles contingencias climáticas. El plan incluye refuerzos, limpieza de desagües y nuevas intervenciones en la zona.

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Jáchal inició en Gran China una serie de encuentros territoriales para informar sobre las acciones de planificación, prevención y operatividad desplegadas ante los pronósticos meteorológicos de los próximos meses y la posible incidencia del fenómeno El Niño.

La reunión permitió un intercambio directo entre autoridades y vecinos, que plantearon inquietudes por las lluvias anunciadas y la necesidad de sostener obras preventivas para reducir el impacto de eventuales contingencias climáticas. La comitiva estuvo integrada por el intendente Dr. Matías Espejo, Danilo Vera, referente de Hidráulica en Jáchal; Manuel Vega, responsable de Vialidad Provincial en el departamento; y funcionarios del Ejecutivo Municipal que integran el Clúster de Obras y Servicios.

Trabajos ejecutados Durante el encuentro se expuso que la defensa de Gran China fue intervenida en dos oportunidades con tareas de refuerzo y mantenimiento. Las autoridades remarcaron que la estructura no sufrió roturas y que las intervenciones tuvieron carácter preventivo. En una primera etapa se utilizaron cargadoras para corregir sectores con imperfecciones, y luego se llevó adelante un operativo con topadoras para encauzar más de 1.000 metros, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y la conducción del agua.

También se informó la limpieza del desagüe de Gran China, considerada una obra clave para mejorar la capacidad de drenaje de la zona. Para la nueva etapa, el municipio prevé avanzar otra vez sobre la limpieza de la colectora con el fin de aliviar la situación hídrica en El Médano. Además, se proyecta el ensanchamiento del actual desagüe para transformarlo en una colectora de mayores dimensiones y capacidad operativa.

Alcance preventivo Los representantes del COEM señalaron que estas tareas forman parte de una estrategia integral orientada a reducir riesgos, proteger a la población y resguardar la infraestructura ante posibles eventos climáticos extraordinarios. La visita a Gran China se inscribe en un cronograma de recorridas por distintas localidades del departamento, con el propósito de mantener contacto directo con los vecinos, informar sobre obras ejecutadas y proyectadas y relevar necesidades comunitarias.

Ese esquema de trabajo continuará en los próximos meses, en paralelo con el seguimiento de las condiciones meteorológicas y la evolución de las intervenciones previstas en el sistema de drenaje y defensa hídrica del departamento.