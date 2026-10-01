La convocatoria estará vigente del 1 al 8 de octubre en la Oficina de Promoción Social. Allí se entregará el formulario y se informarán requisitos y reglamento.

La Municipalidad de Jáchal abrió las inscripciones para aspirantes a Paisana de la 65.ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición 2026. La convocatoria está dirigida a quienes deseen representar la identidad, la cultura y las tradiciones del departamento.

El período de inscripción estará habilitado del 1 al 8 de octubre, en la Oficina de Promoción Social, en horario de 8:00 a 12:30. En ese lugar, las interesadas deberán retirar el formulario correspondiente para iniciar el trámite.

Según informó el municipio, junto con el formulario se podrá consultar la información vinculada con los requisitos, las bases y el reglamento de participación. Ese material define las condiciones formales de la convocatoria y ordena el proceso de selección de las aspirantes.

La apertura de la inscripción se inscribe en la organización previa de una de las celebraciones más representativas del calendario cultural jachallero. En este caso, la convocatoria apunta a conformar la representación femenina vinculada a la edición 2026 de la fiesta.

Desde el municipio se invitó a las interesadas a acercarse, informarse y participar de la nueva edición. El trámite quedará disponible hasta el 8 de octubre, fecha límite para retirar la documentación y conocer los criterios establecidos para la postulación.