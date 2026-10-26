Desde este lunes 26 de octubre, la comunidad podrá apoyar a su candidata favorita a través del Facebook oficial del municipio. La postulante más votada sumará un punto adicional para la elección final del 7 de noviembre.

Desde este lunes 26 de octubre a las 18:00hs, quedará habilitada la votación virtual para acompañar a las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición 2026 a través del Facebook Oficial de la Municipalidad de Jáchal (https://www.facebook.com/municipiodejachal)









La comunidad podrá participar apoyando a su candidata preferida mediante las reacciones en la fotografía oficial de cada postulante. Para garantizar un criterio uniforme, solamente serán contabilizadas las reacciones positivas:





. Me gusta

. Me encanta

. Me importa









La candidata que obtenga la mayor cantidad de estas reacciones sumará un voto adicional, que será incorporado a la puntuación general que determinará quién será la nueva Paisana Nacional de la Tradición durante la elección final.

La votación permanecerá abierta desde el 26 de octubre a las 18:00hs hasta el 7 de noviembre a las 18:00hs, día en que se realizará la elección y coronación de la nueva representante tradicionalista en el marco de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición.

Para brindar transparencia al proceso, el recuento y validación de los resultados estará a cargo de un escribano público, quien certificará el resultado final de la votación virtual. El nombre de la candidata ganadora de esta instancia será dado a conocer durante la noche de la elección en la Plaza General San Martín.