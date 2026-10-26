La votación permanecerá abierta desde el 26 de octubre a las 18:00hs hasta el 7 de noviembre a las 18:00hs, día en que se realizará la elección y coronación de la nueva representante tradicionalista en el marco de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición.
Para brindar transparencia al proceso, el recuento y validación de los resultados estará a cargo de un escribano público, quien certificará el resultado final de la votación virtual. El nombre de la candidata ganadora de esta instancia será dado a conocer durante la noche de la elección en la Plaza General San Martín.
Tu participación también es parte de esta fiesta. Sumate, apoyá a tu candidata favorita y acompañá a las jóvenes que representan nuestras tradiciones, nuestra identidad y el espíritu cultural de Jáchal.