La conducción de La Libertad Avanza enfrenta diferencias internas sobre la estrategia política de cara a 2027, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener apoyos parlamentarios y cerrar acuerdos con gobernadores. El debate quedó expuesto tras la reunión del bloque en la que Martín Menem advirtió que la sesión sobre el DNU 70/23 no era una instancia más y que un avance opositor implicaba un riesgo relevante para el oficialismo. La discusión no se limita a la ingeniería legislativa: también alcanza la posibilidad de ordenar alianzas provinciales y definir si conviene priorizar la competencia nacional o extender los acuerdos al interior del país.

Quórum y apoyos provinciales La sesión terminó con 121 diputados nacionales sentados en sus bancas, lo que dejó afuera a legisladores vinculados a 10 gobernadores: Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). El texto original agrega que el catamarqueño Raúl Jalil no logró controlar a sus diputados, aunque también habría quedado en ese grupo si lo hubiera conseguido. Esa foto parlamentaria es leída en el oficialismo como una señal de que existe una base de provincias dispuestas a sostener el rumbo de gobierno, aun sin acuerdos políticos cerrados con la Casa Rosada.

Dos estrategias en disputa Dentro de la mesa política conviven dos miradas. Un sector, en el que se ubican Diego Santilli, Luis Caputo y Santiago Caputo, empuja a cerrar acuerdos con la mayor anticipación posible. Patricia Bullrich, aunque no se muestra convencida de suspender las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), también sostiene que La Libertad Avanza debería relegar la competencia en las provincias y concentrarse en el plano nacional. Del otro lado, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem sostienen una postura más cautelosa y no modificaron su lectura después del respaldo recibido por parte de los gobernadores en la votación del 15 de octubre. En ese sector afirman que un eventual rechazo al DNU habría obligado al oficialismo a explicar a su electorado el regreso de normas como la ley de Alquileres o la imposibilidad de usar Starlink.

Economía y riesgo político La discusión política quedó cruzada por la lectura económica. En el oficialismo admiten que la marcha de la economía pesa sobre la posibilidad de reelección, pero también señalan que el mercado observa la sustentabilidad política del proyecto. Un funcionario, en off the record, sostuvo que “la macroeconomía está ordenada, pero el mercado duda de las posibilidades políticas de reelegir y, por ende, de la sustentabilidad política del proyecto”. En esa línea, el Riesgo País, medido por JPMorgan, empezó el año en 561 puntos básicos y cerró la semana en 624 puntos básicos. El mismo sector atribuye parte de la suba a las tasas elevadas en Estados Unidos, Japón y Europa, y otra parte al riesgo político local.

Encuestas y escenario electoral En las últimas semanas llegaron al Ejecutivo encuestas con simulaciones de balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof. Según el texto original, en algunos escenarios el gobernador bonaerense aparece por encima del Presidente, algo que en el Gobierno consideran posible pero no concluyente. Un funcionario sostuvo que una elección con Milei en 35 puntos y Kicillof en 32 puntos podría generar inquietud en los mercados, porque mostraría una diferencia acotada y alimentaría dudas sobre el rumbo político. En paralelo, el oficialismo sigue de cerca el poroteo en el Senado para la Reforma Política, mientras el peronismo cuestiona que todavía no estén asegurados algunos votos clave, entre ellos los de Carolina Moisés, Flavia Royón y Maximiliano Abad.

Negociaciones abiertas El oficialismo también mantiene conversaciones con el PRO en la Casa Rosada, con Cristian Ritondo y Fernando De Andreis como interlocutores designados por Mauricio Macri. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, aparece fortalecido por la narrativa de orden público que su gestión viene instalando, según fuentes de su entorno. En ese tablero, San Juan aparece mencionada por la presencia de Marcelo Orrego entre los gobernadores que facilitaron el sostenimiento del DNU. El dato que seguirá de cerca la Casa Rosada es si esas conversaciones derivan en un acuerdo político más amplio o si la negociación vuelve a quedar limitada a apoyos legislativos puntuales en los próximos meses.