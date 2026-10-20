El Poder Ejecutivo provincial envió el proyecto para autorizar el crédito del tramo 2 entre San Juan y Mendoza. La Legislatura definirá esta semana si lo trata sobre tablas o en comisiones.

El proyecto del Poder Ejecutivo provincial para autorizar el financiamiento de la obra de la Ruta Nacional 40 Sur, en el tramo que conecta San Juan con Mendoza, ingresó este lunes por la tarde a la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa apunta a habilitar recursos para una obra vial que el texto oficial y legislativo presenta como estratégica para la producción, el turismo y la conectividad regional. Según lo informado, el crédito tendría un plazo de devolución de 15 años y una tasa calificada por un legislador como “muy blanda”.

El tratamiento parlamentario quedó abierto y será definido en la agenda de esta semana. De acuerdo con lo expuesto por un legislador provincial, la reunión de Labor Parlamentaria establecerá si el expediente se trata sobre tablas o si pasa a las comisiones correspondientes para su análisis. Esa decisión marcará el ritmo institucional del proyecto, que requiere autorización legislativa para avanzar con el esquema de financiamiento.

Gestiones y alcance

El mismo legislador afirmó que la propuesta es el resultado de varios meses de negociaciones y gestiones con organismos internacionales y el Gobierno nacional. También señaló que la Nación financiará el tramo 2 de la Ruta 40 Sur, lo que permitiría destrabar una obra esperada por distintos sectores de la provincia. En ese marco, destacó que San Juan podría suscribir un financiamiento con condiciones consideradas favorables por la propia conducción oficialista.

La presentación fue recibida con expectativa por el oficialismo provincial, que vinculó la infraestructura vial con el crecimiento económico de la provincia. La obra se suma a otras iniciativas mencionadas por el gobernador en materia de corredores viales, entre ellas los avances sobre la Ruta 40 Norte a partir del acuerdo firmado con la empresa Vicuña y el anuncio de trabajos sobre la Ruta Nacional 20, en el tramo que une San Juan con Caucete.

Agenda legislativa

El legislador confirmó que esta semana habrá sesión, aunque todavía no estaba definido el orden del día ni el temario completo. En ese contexto, la definición sobre el mecanismo de tratamiento del proyecto de la Ruta 40 Sur aparece como uno de los puntos centrales a seguir en las próximas horas. Si la Cámara de Diputados decide no tratarlo sobre tablas, el expediente deberá iniciar su recorrido por comisión antes de una eventual aprobación.

Desde el ámbito legislativo sostienen que las obras proyectadas sobre las rutas nacionales 40 y 20 forman parte de una agenda de infraestructura destinada a mejorar la circulación y los vínculos entre regiones. En el caso de la Ruta 40 Sur, el corredor es considerado relevante para el transporte de la producción y el desplazamiento de visitantes entre San Juan y Mendoza. La próxima instancia concreta será la sesión de esta semana, donde quedará definido si el proyecto avanza de inmediato o si entra primero en comisiones.