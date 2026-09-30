El resultado de Gualcamayo trasciende el récord del yacimiento: por su concentración de oro, se sitúa en la misma escala que intersecciones de bonanza documentadas en Canadá y Australia. Los 1.510 g/t en 1,80 metros perforados —1,51 kilogramos de oro por tonelada de roca— son comparables, por su ley, a resultados publicados en Windfall, Canadá, y Fosterville, Australia. Esa referencia internacional da una dimensión concreta al hallazgo: mineralización de ley excepcional dentro de un distrito con producción, recursos y reservas documentados, infraestructura y un proyecto de desarrollo. La oportunidad ahora es determinar hasta dónde se extiende esta mineralización y qué puede aportar a las próximas etapas de Gualcamayo. “Gualcamayo tiene presente, escala y futuro. Contamos con una operación en marcha, recursos y reservas respaldados por informes técnicos independientes, infraestructura y equipos. Nuestra ambición es desarrollar el distrito en toda su dimensión, no limitarlo a lo que ya conocemos. Este hallazgo nos ilusiona, pero nuestra visión va mucho más allá de una muestra.

Vamos a sostener una exploración rigurosa y de largo plazo para evaluar el conjunto de nuestra propiedad y convertir ese conocimiento en nuevas oportunidades de desarrollo. La medida de nuestro éxito no será únicamente el oro que produzcamos, sino la capacidad de construir décadas de inversión, empleo, tecnología y oportunidades para San Juan y Argentina. Ese es el Gualcamayo que estamos construyendo”, aseguró Juan José Retamero, fundador y presidente de AISA Group. La base mineral que da escala al futuro El hallazgo se incorpora a una base de recursos y reservas ya documentada. El informe técnico independiente NI 43-101 del Distrito Minero Gualcamayo, de diciembre de 2025, registra 7,14 millones de onzas de oro en recursos medidos, indicados e inferidos. Sus tablas identifican más de 3,1 millones de onzas en reservas probadas y probables de DCP y los restantes yacimientos, además de un inventario de 262.690 onzas recuperables en el valle de lixiviación, a la fecha de esa estimación. Dentro de ese conjunto, Carbonatos Profundos reúne aproximadamente 4,86 millones de onzas en recursos y 2,43 millones de onzas en reservas probadas y probables. Esta es la base técnica desde la que se investiga el nuevo resultado: las futuras campañas permitirán establecer su continuidad y determinar cómo corresponde incorporarlo a las próximas estimaciones. El objetivo de la compañía es ampliar esa base mediante un proceso sostenido: explorar, mejorar el conocimiento geológico, delimitar nuevos recursos y evaluar su eventual conversión en reservas con los estudios correspondientes.

La escala también se mide por lo construido: Gualcamayo sostiene una producción estable, un EBITDA sólido y cuenta con una infraestructura que incluye más de 80 kilómetros de caminos mineros y accesos, conexión eléctrica de alta tensión de 132 kV, sistemas de agua, campamentos, instalaciones de mantenimiento y una red de galerías de exploración. Esa base industrial, logística y humana permite planificar la próxima etapa de inversión. Un programa para conocer toda la propiedad Según la estimación de la compañía, la exploración realizada hasta ahora representa aproximadamente el 4 % de su propiedad minera. AISA Group plantea un programa estable y de largo plazo para evaluar sistemáticamente la totalidad de sus concesiones, ampliar el conocimiento del distrito, identificar nuevos objetivos y concentrar las campañas de perforación donde la información geológica justifique avanzar. La campaña 2026 de perforación geotécnica, de definición y de exploración ya superó los 19.000 metros, sobre más de 26.000 previstos, con cuatro equipos trabajando simultáneamente. Sus objetivos incluyen obtener muestras para ensayos metalúrgicos, producir información geotécnica para el diseño subterráneo y aumentar el conocimiento de los recursos de DCP.El sondaje 26QD-1649 se realizó desde una galería subterránea, a unos 700 metros del acceso principal, para definir el límite superior del cuerpo Santiago y obtener información geotécnica. El intervalo de alta ley comienza en el metro 138 del pozo. La presencia de oro visible, los elevados contenidos de plata y su ubicación en el contacto entre calizas y lutitas aportan elementos para diseñar las siguientes etapas de exploración. Ya antes del envío de las muestras al laboratorio, estos segmentos habían captado la atención de los geólogos por su estructura y la presencia de oro visible. Los resultados lo confirmaron. “Este sondaje, con la presencia de una zona de bonanza o alta ley en el contacto entre rocas calizas y lutitas, es consistente con la geología que venimos interpretando para este tipo de depósito, similar a los tipo Carlin que existen en Nevada, Estados Unidos. Ahora tenemos que continuar perforando para entender su continuidad y determinar qué impacto podría tener en la futura secuencia de minado y en las variables económicas de Carbonatos Profundos”, explicó Ignacio Cuadra, gerente de Exploración de Minas Argentinas. Carbonatos Profundos: la próxima etapa de desarrollo Carbonatos Profundos es el proyecto con el que Minas Argentinas prevé desarrollar una nueva mina subterránea y una planta de oxidación a presión (POX) para tratar su mineral. El plan comunicado por la compañía contempla una inversión de USD 665 millones y sitúa el inicio de producción comercial entre 2030 y 2031. La adhesión del proyecto DCP al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue aprobada mediante la Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía, que fija como fecha de adhesión el 27 de noviembre de 2025. Este marco acompaña el desarrollo del proyecto dentro del alcance y las condiciones de su aprobación.

Durante su construcción, se prevé que el proyecto genere más de 1.500 puestos de trabajo. Luego, en su etapa de producción, se proyecta que opere por tres décadas, con una producción promedio de 166 mil onzas anuales y exportaciones por más de USD 26 mil millones.





Minas Argentinas, compañía que forma parte de AISA Group, comunicó una intersección aurífera de ley excepcional en Gualcamayo. El sondaje 26QD-1649 registró 1,80 metros con 1.510 g/t de oro y 1.250 g/t de plata en el cuerpo Santiago, integrado al proyecto Carbonatos Profundos (DCP). Según los registros de la compañía, la ley de oro supera en más de diez veces las mayores leyes previamente obtenidas en la exploración del yacimiento. En minería, la “ley” indica la cantidad de metal presente en una determinada cantidad de roca y, en el caso del oro y la plata, se expresa en gramos por tonelada. Cuanto mayor es la ley, mayor es la concentración del metal en la roca.