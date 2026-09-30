La plataforma de streaming y contenidos digitales VINO X estrenó este miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 20:00, la quinta entrega de su ciclo de entrevistas Caudillos #5, bajo el título "El romántico del desarrollo". La emisión cuenta con la participación de José Luis Gioja, exgobernador de San Juan y expresidente del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. El episodio se centra en debates políticos e históricos vinculados con el peronismo y la figura de Domingo Faustino Sarmiento.

Debate político Durante el encuentro, la conversación gira en torno al concepto de peronismo productivista y a sus implicancias socioeconómicas en el presente. Ese enfoque ubica la discusión en el terreno de un modelo de desarrollo asociado a la producción y a su traducción en términos de organización económica. En el material difundido por la plataforma no se detallan definiciones adicionales ni posiciones contrapuestas de los participantes.

Marco histórico El segundo eje del programa remite a Sarmiento y al caudillismo, con una pregunta sobre si el mejor heredero del sanjuanino puede considerarse también un caudillo federal. La formulación introduce una lectura histórica sobre liderazgo político y tradición provincial, aunque el adelanto no desarrolla argumentos ni conclusiones sobre ese planteo. La referencia coloca a San Juan en el centro de una discusión que combina identidad política y memoria histórica.

Disponibilidad digital La emisión completa ya se encuentra disponible de manera digital a través del canal oficial de VINO X (@vinoxarg). El dato relevante para la audiencia es la publicación del episodio y su acceso abierto en la plataforma, sin que el material aportado incluya información sobre duración, audiencia o réplicas posteriores. En ese marco, la quinta entrega queda incorporada al ciclo como una pieza más de su programación de entrevistas.

Próxima referencia El contenido queda disponible para su consulta en el canal oficial de la plataforma, mientras el anuncio ya fija como dato central la participación de Gioja y los dos ejes temáticos del episodio. No se informaron nuevos capítulos, fechas de continuidad ni cambios en la grilla del ciclo.