El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de ley en el Congreso para restablecer la vigencia de los principales estatutos que regulan la actividad periodística en la Argentina y evitar que queden derogados desde el 1° de enero de 2027, como prevé la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La iniciativa también plantea abrir un proceso de actualización normativa mediante una mesa de trabajo con representación sindical, empresaria, académica y legislativa. El objetivo declarado es preservar un régimen específico para la actividad y, al mismo tiempo, revisar su adecuación a los cambios del sector.

Normas alcanzadas

La propuesta deroga los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 y restituye la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y del Estatuto del Personal de Redacción de Agencias Noticiosas. Según el texto, esos regímenes contienen reglas que no están previstas en la legislación laboral general. Entre ellas menciona la cláusula de conciencia, la jornada de 36 horas semanales, el régimen de horas extras agravadas y un sistema indemnizatorio especial.

En los fundamentos, Galmarini sostiene que la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa constituye una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión y la independencia profesional. El proyecto plantea que, si la derogación se mantiene, los trabajadores del sector quedarían alcanzados exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo, con la pérdida de derechos específicos que hoy distinguen a la actividad. Esa diferencia normativa es el punto central del debate legislativo que la iniciativa pretende reabrir.

Actualización pendiente

La propia propuesta admite que los estatutos vigentes fueron sancionados en la década de 1940 y que requieren una revisión acorde con la transformación del periodismo en las últimas décadas. Por ese motivo, propone crear una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico en el ámbito de la Cámara de Diputados. Ese organismo estaría integrado por sindicatos de prensa, asociaciones empresarias de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, plataformas de comunicación, universidades nacionales, entidades profesionales y legisladores.

La mesa tendría un plazo de 180 días, prorrogable por única vez, para elaborar un anteproyecto de ley que unifique y modernice el marco regulatorio de la actividad periodística. Entre los temas a tratar figuran el teletrabajo, las plataformas digitales, el impacto de la inteligencia artificial en las redacciones y la incorporación de una perspectiva de género. En ese esquema, la discusión no se limita a la continuidad de los estatutos, sino también a su eventual rediseño.

Al presentar la iniciativa, Galmarini afirmó: “Restituir los estatutos del periodismo no es conservadurismo: es proteger el piso de derechos de quienes tienen a su cargo la tarea de informar a la sociedad, mientras se construye el debate necesario para su actualización”. El texto deberá ahora transitar el circuito parlamentario, mientras sigue vigente el cronograma que fija para el 1° de enero de 2027 la derogación prevista por la ley cuestionada.