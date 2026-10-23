El diario británico destacó la baja de la inflación y el superávit fiscal, pero señaló caída del empleo, salarios y consumo. También puso el foco en el costo político del ajuste.

El diario británico Financial Times advirtió que las reformas económicas de Javier Milei enfrentan presión por el estancamiento de la actividad, la caída del empleo formal y el deterioro de los salarios. Aunque destacó la desaceleración de la inflación y el superávit fiscal, sostuvo que el costo del ajuste golpea a comercios y a una parte de la clase media y trabajadora, en la antesala del debate político rumbo a 2027.

El artículo, firmado por la corresponsal Ciara Nugent y titulado “Milei's economic reforms under pressure”, tomó como punto de partida el testimonio de Claudia Rochelin, comerciante de 65 años que votó al Presidente en 2023 y celebró la baja de la inflación, pero advirtió que caen las ventas de su librería en el centro de Buenos Aires. “Esto no termina de arrancar. ¿De qué me sirve que los precios se mantengan si nadie viene a comprar?”, dijo al diario.

El medio británico reconoció avances en el frente fiscal y financiero. Según la nota, la inflación bajó desde un pico cercano al 300% hasta el 34%, mientras que la Argentina volvió a registrar superávit fiscal. También señaló que el desarrollo de proyectos mineros y energéticos, junto con el crecimiento de exportaciones tradicionales como la soja y la carne, contribuye a aliviar la escasez de divisas. Ese cuadro, sin embargo, convive con una recuperación desigual entre sectores de la economía.

Empleo, salarios e inversión La publicación sostuvo que la austeridad y la política monetaria restrictiva limitaron la actividad económica. De acuerdo con la consultora Equilibra, los salarios reales permanecen cerca de un 10% por debajo de los niveles de comienzos de 2023, mientras que las cifras oficiales registran la pérdida de unos 300.000 empleos formales desde la llegada de Milei al Gobierno. A eso se suma, según Invecq, una caída del 13% en la inversión desde 2023.

El economista Martín Rapetti, fundador de Equilibra, resumió la brecha entre los sectores dinámicos y los rezagados al afirmar: “Hay enclaves de gran crecimiento, pero el resto de la economía está estancado o en contracción”. En esa línea, advirtió que los empleos que se pierden en las actividades más débiles no son absorbidos por las que avanzan. El contraste entre minería y energía, por un lado, y comercio e industria, por otro, aparece así como uno de los desafíos centrales del programa económico.

Presión política y horizonte 2027 El Financial Times también cuestionó la respuesta del Presidente frente a las dificultades de los hogares. Recordó que Milei calificó como una “estupidez colosal” la queja de quienes dicen que no llegan a fin de mes y rechazó que la morosidad en los préstamos sea responsabilidad de las entidades financieras, al sostener que “nadie les puso un arma en la cabeza” para endeudarse. Además, señaló que las denuncias de presunta corrupción que involucraron a integrantes del Gobierno erosionaron la imagen de un mandatario que buscó presentarse como ajeno a las prácticas tradicionales de la política.

Según la encuestadora Atlas Intel, citada en el artículo, la aprobación presidencial pasó del 43% en enero al 38% en agosto. El consultor político Sergio Berensztein sostuvo que la competencia sigue abierta y advirtió: “Milei es competitivo, pero es una elección abierta”. En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó el rumbo productivo al afirmar que se está construyendo “un país enfocado en la producción de materias primas, precario en términos laborales y dependiente en términos geopolíticos”.

Apuesta oficial y próximos pasos Pese a las dificultades descriptas, el Gobierno sostiene que la continuidad de las reformas puede abrir una etapa de inversiones por decenas de miles de millones de dólares, especialmente en energía y minería. Un funcionario de alto rango citado por el diario afirmó que la sociedad todavía no dimensiona el potencial de los recursos naturales del país. El exministro de Economía Nicolás Dujovne también consideró que una reelección de Milei podría marcar un cambio de ciclo, aunque advirtió que las herramientas para impulsar la economía mediante el gasto público son limitadas si se busca preservar la estabilidad y la desinflación.