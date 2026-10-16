El diputado de la Coalición Cívica cuestionó a Alejandra Monteoliva por el operativo en el Congreso. Reclamó identificar a los violentos y aclarar si hubo agentes de seguridad o inteligencia.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) le reclamó explicaciones a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por la presencia de infiltrados en la marcha universitaria de este jueves, realizada en las afueras del Congreso y que terminó con represión e incidentes.

El planteo fue difundido a través de la red social X, en respuesta a un video publicado por la funcionaria, en el que se observa a manifestantes rompiendo la plaza. Monteoliva acompañó esas imágenes con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos”, junto con escenas de personas sospechadas de ser infiltrados.

Reclamo por identificaciones Ferraro sostuvo que “la comunidad universitaria y cientos de miles de argentinos se movilizaron pacíficamente para defender la educación pública” y negó que hayan salido “con palos” o “a provocar desmanes”. En ese mensaje, pidió que la ministra “deje de generalizar irresponsablemente” y que “ponga sobre la mesa los nombres y apellidos de los violentos”.

El legislador también afirmó que “muchas imágenes y acciones exigen explicaciones” y reclamó precisiones sobre “la presencia de infiltrados, quiénes fueron los detenidos por hechos de violencia, las denuncias judiciales realizadas y el operativo que terminó en la represión” de quienes se manifestaban pacíficamente en la Plaza del Congreso. Además, comparó lo ocurrido con el incendio del auto de un periodista de Cadena 3 de Córdoba, caso en el que, según dijo, los responsables “nunca fueron identificados”.

Pedido de información oficial En otro tramo, Ferraro sostuvo que “la sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y si hubo agentes de las fuerzas de seguridad o inteligencia involucrados en estos hechos”. El cierre de su mensaje incorporó una crítica al presidente de la Nación por el supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque no precisó en ese posteo datos adicionales sobre ese punto.

La discusión quedó centrada en dos planos: la acusación de la ministra sobre la presencia de infiltrados y el pedido del diputado para individualizar a los responsables y conocer el alcance del operativo. Hasta el momento, el episodio quedó circunscripto a intercambios públicos en redes sociales y a la demanda de explicaciones sobre lo ocurrido en la protesta frente al Congreso.