La intendenta de Moreno visitó San Juan para una actividad en la UNSJ y una reunión con dirigentes locales. Rawson y su municipio avanzaron en un acuerdo de cooperación.

La visita de Mariel Fernández a San Juan combinó actividad académica, agenda partidaria y un acercamiento institucional con Rawson. La intendenta de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, llegó invitada por la juventud universitaria para participar de una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y expuso sobre el futuro del peronismo. En ese marco, planteó la necesidad de superar diferencias internas y construir una estrategia electoral común.

Debate interno Fernández se refirió al diálogo entre los distintos sectores del Partido Justicialista (PJ), a la relación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof y a la discusión sobre posibles alianzas de cara al próximo escenario electoral. También mencionó a Sergio Massa, Gerardo Zamora y Sergio Uñac como parte de las referencias que integran ese debate político. Según relató, participó de un encuentro de la Liga de Intendentes Peronistas de Buenos Aires, donde les comentaron que estaba prevista una conversación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, aunque aclaró que no contaba con información directa sobre el resultado de esa reunión.

La discusión por las PASO La intendenta también puso en agenda la continuidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo electoral que permite definir candidaturas dentro de los partidos y frentes. En ese punto, señaló la importancia de sostenerlas ante la posibilidad de que el Gobierno nacional impulse su eliminación. Para Fernández, el desafío pasa por generar un ámbito común en el que los distintos espacios puedan discutir candidaturas, acercar posiciones y definir una estrategia compartida.

Acuerdo entre municipios La agenda en San Juan incluyó además un encuentro institucional con el intendente de Rawson, en el que ambos municipios avanzaron en una agenda de cooperación para intercambiar experiencias de gestión, impulsar acciones recíprocas y desarrollar políticas públicas vinculadas con las necesidades de cada territorio. Durante la jornada estaba prevista la firma de un convenio entre ambas comunas, orientado a fortalecer los vínculos entre los gobiernos locales y generar oportunidades de trabajo conjunto. Uno de los puntos de interés para Rawson es el perfil productivo de Moreno, que cuenta con parques industriales y experiencia en el desarrollo de actividades económicas.

La visita se completará con una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, donde Fernández brindará una charla organizada por la agrupación estudiantil Ideas. El encuentro abordará la articulación territorial y el papel que pueden cumplir los municipios, las organizaciones sociales y las universidades en la planificación y el desarrollo. Con ese cierre, la agenda deja abiertos dos ejes: la búsqueda de consensos dentro del PJ y la formalización del convenio de cooperación entre Rawson y Moreno.