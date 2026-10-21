El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó de “indigno” el discurso de Javier Milei contra Pedro Sánchez . También rechazó un llamado a la violencia atribuido al presidente argentino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó su “más enérgica condena” por los dichos del presidente argentino Javier Milei contra el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, a quien la cartera incluyó entre los destinatarios de “insultos y calumnias”. En un comunicado, el organismo calificó de “indigno” el proceder del mandatario argentino y sostuvo que también rechazaba “con toda rotundidad” el llamamiento al uso de la violencia que le atribuyó a su exposición pública de esta mañana.

La respuesta oficial se produjo luego de que Milei se refiriera a Sánchez como “impresentable y dictador” durante su discurso en el New Economy Forum. Según la comunicación española, esas expresiones no sólo alcanzaron al presidente del gobierno, sino también a España y a los españoles. La cartera remarcó que se trata de “una nación soberana que no acepta injerencias externas”, una formulación que buscó marcar distancia institucional frente a la intervención del presidente argentino.

Rechazo diplomático En el mismo texto, el ministerio español afirmó que no tolera ataques ni injurias contra su presidente ni contra sus instituciones elegidas “libre, democrática y soberanamente”. También advirtió que no aceptará que nadie “enturbie” la convivencia pacífica y democrática del país. La dureza del mensaje dejó planteado un nuevo punto de tensión en la relación bilateral, en un contexto de cruces verbales que ya habían escalado en el plano político.

La respuesta de Sánchez Tras la acusación de Milei, Pedro Sánchez respondió desde su cuenta de la red social X con una referencia al tema “fanático” de Lali Espósito. “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió el jefe de Estado español. La publicación fue una réplica irónica al señalamiento del presidente argentino y quedó asociada al intercambio público entre ambos mandatarios.

En su discurso en el New Economy Forum, Milei también hizo un llamado al “liberalismo” para “sacar a los socialistas a patadas” el 29 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales adelantadas en España. Ese tramo fue mencionado por el comunicado como parte del motivo de la condena oficial. A partir de ahora, la variable a seguir es si el cruce queda limitado al plano discursivo o deriva en una nueva reacción institucional entre ambos gobiernos.