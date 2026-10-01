Con el discurso central del Presidente Milei, que tuvo un apartado especial para destacar la actividad minera y la colocación del Bono de la provincia de San Juan, continuó hoy jueves el Argentina Week en la capital de Francia, con participación de ministros nacionales y CEOs de empresas líderes globales,

Una intensa actividad tiene lugar en Paris, para la continuidad la agenda de promoción de inversiones de Argentina, que lleva adelante el Gobierno Nacional junto a gobernadores de 13 provincias, entre ellos Marcelo Orrego.





Esta vez fue en la sede central de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE), donde en su auditorio principal colmado de empresarios argentinos y europeos, se escucharon los discursos del presidente Javier Milei y tuvieron lugar presentaciones del Ministro de Economía Luís Caputo y destacados empresarios internacionales entre los que resaltaron Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y titular de Energía del Foro Económico Mundial, el Dr. Sultán A. Al Jaber, CEO de ADNOC y Ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unido, Patrick Pouyanné, CEO de Total Energies de Francia y Gary Nagle, CEO Global de Glencore.





El presidente Milei tuvo una mención muy especial para con la provincia de San Juan, al usar la Inversión minera y la resiente colocación de 600 millones de dólares del gobierno de Orrego, para destacarla y ponerla como ejemplo de la confianza creciente que el mundo tiene para invertir en Argentina.





Previamente agradeció muy especialmente el acompañamiento legislativo al programa de reformas y la presencia en Argentina Week de 13 Gobernadores Argentinos, destacando el variado origen político de los mismos y como esto es un claro signo de acuerdo en la definición de políticas para aprovechar las oportunidades que el futuro ofrece a la Argentina y que tendrán al interior del país como protagonista central.





Entre las reformas claves, que destacó el presidente en su discurso, se refirió en dos oportunidades a cómo la adecuación de la ley de glaciares ha dinamizado definiciones en la concreción de inversiones en el Sector minero.





Al finalizar el discurso del presidente, tuvo lugar una reunión cumbre entre Milei, los gobernadores asistentes, autoridades de OCDE y los ministros nacionales que acompañan la comitiva. El gobernador sanjuanino estuvo entre los asistentes al encuentro.





Durante la jornada del Jueves, Marcelo Orrego, además de escuchar junto al resto de los mandatarios las ponencias, está desarrollo también una agenda propia que incluye reuniones bilaterales con Gobernadores, Ministros nacionales y especialmente encuentros con empresarios entre los que destaca una reunión con el CEO Global de la empresa Glencore, que desarrolla en San Juan el proyecto Pachon.





La Agenda de Argentina Week seguira durante el Viernes 2/10 con el desarrollo de mesas plenarias para diferentes sectores económicos como la Economía del Conocimiento, la Agroindustria, la Energía y la Minería, entre otros.





Es en este ámbito donde el Gobernador Marcelo Orrego ha sido invitado a realizar una exposición en la Mesa Sectorial dedicada a Energías y Minería, aunque también asistirá también a otras mesas sectoriales para mostrar la diversidad económica de San Juan. El cierre está previsto por la tarde del mismo viernes con un evento cultural en la Capital francesa.