El ITLOS convocó a las partes para el 10 y 11 de noviembre. La Argentina pidió medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero en Malvinas.

El Tribunal del Mar (ITLOS) convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación de la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La semana pasada, la Cancillería recurrió al organismo con sede en Alemania para intentar detener la iniciativa en el archipiélago. La audiencia será pública y se realizará en la sala principal del tribunal.

La fecha fue fijada por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, mediante una providencia del 20 de octubre. Según informó el ITLOS, el cronograma detallado se difundirá en su sitio web. La convocatoria abre una instancia para que las partes expongan sus argumentos, pero no anticipa una decisión sobre el fondo del planteo.

La Argentina presentó la solicitud el 13 de octubre, en el marco de una disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental. El pedido se apoya en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que habilita al tribunal a dictar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral que analizará el caso. Ese mecanismo se usa cuando una parte pide una decisión urgente mientras avanza el arbitraje.

Alcance del reclamo El Gobierno argentino solicita que se suspenda la explotación de hidrocarburos en el área mientras se tramita el arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar. En su presentación, sostiene que el Reino Unido no puede avanzar de manera unilateral con actividades sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía reclama la Argentina. También plantea que el desarrollo podría generar riesgos ambientales en el Atlántico Sur.

El reclamo incluye el proyecto Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa prevé la extracción de petróleo en una zona que la Argentina considera en disputa. De acuerdo con la información citada en la presentación argentina, las compañías prevén iniciar la perforación de la primera fase en 2027 y comenzar la producción en 2028.

Próximos pasos El Reino Unido comunicó que participará del procedimiento, aunque rechazó el planteo argentino y sostuvo que la presentación no modifica las licencias otorgadas ni obliga a detener las actividades. La postura británica y los argumentos de la Argentina serán expuestos ante los jueces en las audiencias de noviembre. El caso no supone que el tribunal vaya a pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas, sino sobre el pedido urgente de medidas provisionales vinculado con la explotación de hidrocarburos.