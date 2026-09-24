El Senado convirtió en ley el recorte del régimen de Zona Fría, una modificación que restringe el subsidio al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna, y deja fuera del beneficio a más de tres millones de usuarios. La votación terminó con 38 apoyos y 8 rechazos, en una definición que reordena el esquema vigente desde 2021 para varias provincias del país. Según lo aprobado, en otras áreas el acceso al descuento quedará atado a los ingresos del hogar. El texto también incluye mecanismos para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, la compañía que administra el mercado mayorista de electricidad.

Alcance fiscal

La medida fue presentada como una vía para reducir el déficit energético en unos 400 millones de pesos y ordenar las obligaciones pendientes con CAMMESA. El impacto alcanza a más de 3 millones de usuarios, porque elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis. En cambio, el beneficio se mantiene para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas y los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

Debate en el recinto

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royon, abrió el debate y sostuvo que hay 9.000.000 de usuarios de gas natural, de los cuales la zona fría histórica alcanza a 940.000 y la ampliada a 3.360.000. También indicó que, fuera de las redes, hay 6.210.000 usuarios que dependen de garrafas. Royon afirmó que el sistema debe avanzar hacia subsidios “mucho más justos” y que contemplen “capacidades socioeconómicas”, además de regiones bioclimáticas. Agregó que en la zona fría ampliada el proyecto no retira totalmente los subsidios, sino que cambia el criterio de asignación.

Votos y posiciones

El respaldo al proyecto reunió a legisladores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Convicción Federal, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Independencia, Movimiento por Misiones y La Neuquinidad. En contra votaron seis senadores de la Unión Cívica Radical y dos de Movere Santa Cruz. Antes del debate, el jefe del bloque peronista, José Mayans, anticipó que se retirarían del recinto, lo que dejó al oficialismo ante la necesidad de reunir el quórum de 37 senadores para habilitar la votación.

Consecuencias y próximos pasos

Entre los cuestionamientos, el radical Maximiliano Abad dijo que 1,3 millones de personas de la provincia de Buenos Aires perderán el subsidio al gas. El senador santacruceño José Carambia rechazó la norma y sostuvo que no se puede tolerar una suba del 1% de tarifas de gas, que según dijo promedian como mínimo 300 mil pesos. En sentido contrario, la senadora chubutense Edith Terenzi respaldó la reducción y pidió “recuperar un criterio de focalización” para cada región. La ley además prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045 y habilita un mecanismo para regularizar deudas eléctricas; su aplicación dependerá ahora de la reglamentación y de los criterios de ingreso que se definan para los hogares alcanzados.