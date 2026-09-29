El Ministerio de Educación realizó el último encuentro presencial del ciclo en el Centro de Convenciones. En 2026, el programa alcanzó al 100% de las escuelas de Nivel Inicial.

El Ministerio de Educación cerró este martes el quinto y último encuentro presencial del año del ciclo de formación docente de Educación Inicial de la cohorte 2026, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. La jornada se realizó en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán y contó con la presencia de la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Del encuentro participaron docentes, supervisores, directivos y Orientadoras, en una instancia que dio continuidad al recorrido de formación desarrollado durante el año. El objetivo fue acompañar la alfabetización desde las primeras experiencias educativas y fortalecer las prácticas de enseñanza en las salas iniciales. La instancia cerró la etapa presencial prevista para esta cohorte.

Formación y contenidos

El último módulo estuvo a cargo de las formadoras provenientes de Buenos Aires, Patricia Sarlé y Ailín Franco, quienes trabajaron con los equipos educativos sobre contenidos vinculados con la enseñanza en Educación Inicial. Según el Ministerio, el eje estuvo puesto en prácticas que favorecen el desarrollo del lenguaje y el acercamiento temprano a la cultura escrita. El año próximo se completará el proceso con talleres en territorio.

Alcance del programa

Silvia Fuentes sostuvo que la alfabetización “empieza mucho antes de que un niño aprenda formalmente a leer y escribir” y la vinculó con las conversaciones, los cuentos, los juegos y las experiencias en sala. La ministra señaló además que la llegada del plan al 100% de las escuelas de Educación Inicial amplía el alcance de una política que comenzó de manera gradual. De acuerdo con la información oficial, la propuesta involucra a docentes, equipos directivos, supervisores y Orientadoras Pedagógicas.

Antecedentes y cobertura

Desde su lanzamiento en 2024, el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” incorporó progresivamente al Nivel Inicial. Durante 2025 alcanzó al 75% de las escuelas focalizadas, con la participación de más de 1.000 docentes e impacto en 20.000 estudiantes, según datos del Ministerio de Educación. En 2026, la propuesta se extendió a la totalidad de las escuelas de Nivel Inicial, de acuerdo con la planificación prevista.

La propuesta contempla el desarrollo del lenguaje oral, la alfabetización temprana y el fortalecimiento de la conciencia fonológica, junto con materiales y guías pedagógicas para las salas de 4 y 5 años. Los encuentros presenciales abordaron durante el año la lectura de cuentos, el desarrollo del lenguaje y estrategias para que los niños escuchen, se expresen, comprendan y comiencen a vincularse con el lenguaje escrito. El próximo paso será la instancia de talleres en territorio, prevista para 2027.