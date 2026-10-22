El peronismo sanjuanino cuestionó la conformación de la lista de Abogacía Transformadora para el Jurado de Enjuiciamiento, al considerar que la agrupación que conduce Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados, cerró acuerdos con dirigentes ajenos al espacio justicialista. Según fuentes partidarias, la nómina quedó integrada con candidatos titulares propios y suplentes vinculados a Marcelo Arancibia y Emilio Baistrocchi. La discusión excede al ámbito profesional y ya impacta en la interna política del PJ.

Reunión y ruptura Antes de esa definición, hubo una reunión en la sede del PJ para reflotar la Agrupación de Abogados Justicialistas, con participación de una asociación cercana, Abogacía Transformadora. En ese encuentro se habló de trabajar en conjunto para las elecciones de los organismos con representación de profesionales y de otros puntos de acuerdo. Sin embargo, fuentes calificadas sostuvieron que, a último momento, Abogacía Transformadora avanzó con alianzas para la contienda del Jury con referentes enfrentados al peronismo.

En el justicialismo objetan, en particular, la presencia de Arancibia, expresidente del Foro de Abogados y excandidato a gobernador en 2023 dentro del frente que lideró Marcelo Orrego. También recuerdan que fue quien presentó la denuncia por presuntos sobreprecios y contrataciones irregulares de caños para el Acueducto Gran Tulum, causa que mantiene bajo investigación a Sergio Uñac, exgobernador y hoy senador, y a Cristian Andino, expresidente de OSSE y diputado nacional. En el PJ interpretan que esa sociedad contradice el objetivo de reconstruir una oferta propia dentro de la abogacía.

Objetivo institucional Arancibia confirmó la alianza y explicó que la decisión responde a una estrategia de mayor alcance. Según dijo, el primer paso es el acuerdo por el Jury, con la mira puesta en conseguir los dos lugares del Consejo de la Magistratura local. Además, planteó la necesidad de impulsar un reglamento interno para ese organismo que establezca examen escrito para los inscriptos, puntaje por antecedentes, entrevista pública y voto fundado al momento de elegir a los postulantes que integran la terna. El dirigente sostuvo que el oficialismo provincial no impulsará ese cambio y agregó que se lo invitará a integrar una lista única de unidad en favor de esa reforma.

Desde Abogacía Transformadora, Marcelo Álvarez no respondió los llamados de este medio, pero integrantes de la agrupación señalaron que existen puntos en común con el espacio de Arancibia. Mencionaron, entre otros, la intención de mejorar el método de selección de magistrados, dar transparencia, incorporar exámenes, audiencias públicas y puntajes. Aun así, aclararon que todavía debe verse si esas coincidencias alcanzan para cerrar un acuerdo definitivo.

Cuestionamientos internos En el PJ también objetan la composición concreta de la nómina. Señalan que María Emilia Farrán Ahún, integrante de Foro Independiente, figura como candidata suplente, mientras que los dos postulantes titulares son Sergio Tapia y Viviana Quero, de Abogacía Transformadora. La lista de apoderados quedó integrada por Federico Morfil, excandidato a presidente del Foro y vinculado a Arancibia, y Sheila Castro, de Abogacía Transformadora. Para el justicialismo, eso confirma que no hubo una integración real de cuadros propios en el armado final.

La crítica política también se apoya en los resultados de la elección del Consejo de la Magistratura de la Nación en San Juan. Allí, el sector de Arancibia acompañó la lista 1, Abogacía Federal, que obtuvo 29 votos en la provincia. En contraste, la lista oficialista N°3 reunió 362 votos, la N°4 consiguió 209 y Abogacía por la Libertad, de La Libertad Avanza, cerró con 28. Con ese antecedente, en el PJ sostienen que el peso electoral de ese sector no justificaría una alianza de ese tipo.

Las objeciones también alcanzan a la relación con Emilio Baistrocchi, exintendente de la Capital. En el justicialismo señalan que Martín Vega figura como candidato suplente al Jury y que trabajó con el exjefe comunal desde su paso por el Ministerio de Gobierno durante la gestión uñaquista y luego en la Intendencia. Baistrocchi se alejó del PJ tras la derrota de 2023 y lanzó críticas a José Luis Gioja y, sobre todo, a Sergio Uñac. En ese marco, en el peronismo consideran que la conformación de la lista dejó sin representación propia al espacio y abrió una discusión sobre el rumbo de las próximas negociaciones para el Consejo de la Magistratura.