Axel Kicillof, La Cámpora y Máximo Kirchner tendrán actividades distintas este 17 de octubre . La agenda expone la disputa por el liderazgo y las candidaturas de cara a 2027 .

El peronismo conmemorará este sábado 17 de octubre el Día de la Lealtad con actividades separadas, en un escenario atravesado por la interna de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La división alcanzará a las principales referencias del espacio y quedará expuesta en tres actos con destinos distintos. La jornada tendrá como eje la disputa por el liderazgo y las candidaturas.

Kicillof en La Matanza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Axel Kicillof, encabezará un acto en La Matanza como único orador. La actividad comenzará a las 15 en el polideportivo Juan Domingo Perón y estará organizada por Fernando Espinoza, intendente del municipio y uno de sus aliados políticos. El encuentro conmemorará los 81 años de la movilización obrera de 1945 y funcionará como punto de reunión con legisladores, intendentes y gremios vinculados al espacio.

La actividad se dará después de que Kicillof anunciara su postulación presidencial bajo la consigna “Cuenten conmigo”. En ese marco, el mandatario provincial busca erigirse como el candidato “natural” del peronismo para 2027. Esa posición convive con la estrategia de otros sectores que impulsan una alternativa distinta para la sucesión presidencial.

La Cámpora y Cristina Kirchner

En paralelo, sectores vinculados a La Cámpora preparan una movilización hacia San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, frente al domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner. Allí cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La convocatoria se realizará sin la presencia de Máximo Kirchner, quien no participará de esa actividad ni del acto de Kicillof.

La ausencia de Máximo Kirchner en ambas instancias refuerza la fragmentación interna del espacio. Según el material original, el dirigente impulsa la posibilidad de una candidatura de su madre, Cristina Kirchner, pese a que se encuentra imposibilitada por la condena en la causa Vialidad. Ese dato agrega una variable judicial al debate político por la conducción del peronismo y por la definición de nombres para 2027.

Máximo Kirchner en Chaco

En lugar de asistir a los actos de Buenos Aires, Máximo Kirchner viajará a Chaco para participar de actividades junto al ex gobernador y senador nacional Jorge Capitanich. La conmemoración por el Día de la Lealtad se realizará en Resistencia, en el Club Juventud, donde el líder de La Cámpora será el principal orador. La agenda prevista muestra que la conmemoración del peronismo se desarrollará con tres escenarios simultáneos y sin una única conducción pública compartida.

La dispersión de actos deja abierta la evolución de la disputa interna en el peronismo, especialmente en torno a la definición de liderazgos y candidaturas. La referencia electoral inmediata sigue siendo 2027, mientras que la conmemoración de este 17 de octubre funcionará como una demostración de fuerzas entre sectores que hoy no confluyen en una misma actividad.