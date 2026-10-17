Dirigentes del espacio que responde al gobernador Marcelo Orrego se reunieron en Jáchal para analizar el escenario político y avanzar en la construcción de un proyecto común con el objetivo de disputar la conducción del departamento en las próximas elecciones. El encuentro contó con representantes de distintos sectores y dejó en claro que la definición de candidaturas llegará después de acordar una propuesta política.

La reunión se realizó durante la visita del vicegobernador Fabián Martín a Jáchal y convocó a referentes de distintos distritos, dirigentes vinculados a los ámbitos deportivo, social, sanitario y educativo, legisladores y funcionarios provinciales. También participaron nuevos sectores provenientes del justicialismo y del bloquismo, que se sumaron al espacio que busca fortalecer el oficialismo provincial en el departamento.

Felipe Táñez Ruiz, presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical y concejal jachallero, destacó la convocatoria y explicó que el objetivo central es coordinar a los distintos sectores para trabajar en una propuesta compartida de cara al próximo año electoral.

Según planteó, la prioridad será construir primero un proyecto que represente las necesidades de Jáchal y, luego, avanzar en la elección de los candidatos que competirán en las urnas. En ese sentido, señaló que Martín transmitió a los dirigentes la importancia de concentrarse inicialmente en las propuestas y dejar para una etapa posterior la discusión sobre los nombres.

Aunque dentro del espacio ya circulan posibles postulantes y algunos dirigentes tendrían buenos resultados en mediciones electorales, Táñez evitó dar nombres y sostuvo que todavía no es momento de anticipar candidaturas.

La meta política, sin embargo, está definida: consolidar una alternativa con suficiente respaldo para intentar ganar las elecciones en Jáchal. Para ello, el sector busca ampliar su base de apoyo, fortalecer la coordinación entre los espacios que lo integran y sumar a dirigentes con presencia en diferentes ámbitos de la comunidad.

Las obras provinciales, parte del balance de gestión

Durante el encuentro también se puso sobre la mesa la gestión provincial en Jáchal. Táñez consideró que el Gobierno de San Juan tiene una presencia importante a través de distintas obras e intervenciones, aunque planteó que es necesario dar mayor visibilidad a esos trabajos y comunicar con más claridad sus avances.

Entre las principales intervenciones se encuentra la recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte, uno de los corredores estratégicos para la conectividad del departamento. En octubre se avanzó con la apertura de sobres para la primera etapa de renovación del tramo entre Tucunuco y San Roque, con un presupuesto oficial superior a los $26.100 millones.

En materia vial, también se destaca la pavimentación de la calle Eugenio Flores, una obra inaugurada por el gobernador Marcelo Orrego durante los festejos por el aniversario de Jáchal. A esto se suman trabajos de pavimentación en calles del centro (25 de Mayo) y mejoras en sectores vinculados a la circulación urbana.

El acceso al agua potable es otro de los ejes mencionados por Táñez. En Villa Mercedes, el Gobierno provincial habilitó una perforación de refuerzo para la planta potabilizadora, destinada a fortalecer el abastecimiento de esa localidad y de otras zonas cercanas. Además, el concejal destacó el proyecto de infraestructura para llevar agua potable a alrededor de 400 habitantes de San Roque. También los puentes que se construyen sobre el río en Mogna y la recuperación del Canal del Norte, vital para el ragadío del agro.

En el área de salud, el Hospital San Roque incorporó nuevas prestaciones de diálisis y oncología, con el propósito de acercar tratamientos de mayor complejidad a los vecinos del norte sanjuanino y evitar traslados hasta la ciudad de San Juan. También se mencionaron mejoras en el equipamiento hospitalario y en servicios como terapia intensiva y maternidad.

La lista de intervenciones provinciales incluye, además, la remodelación y ampliación de la Comisaría 21, inaugurada durante la agenda oficial por el aniversario departamental. En paralelo, durante la visita de Martín, las autoridades recorrieron los trabajos de encauzamiento que realiza Hidráulica sobre el río Jáchal, desde el puente hacia la zona de Portezuelo, como parte de las tareas preventivas ante posibles crecidas.

Para Táñez, estas obras y acciones forman parte de los argumentos que el oficialismo buscará poner en discusión de cara a las elecciones. Sin embargo, consideró que la gestión debe acompañarse con una comunicación más efectiva para que los vecinos conozcan el alcance de las intervenciones.

Primero el proyecto, después los candidatos

La reunión dejó planteado el desafío de transformar la confluencia de dirigentes y sectores políticos en una propuesta electoral concreta. La intención es sostener el trabajo conjunto, sumar nuevos respaldos y acordar cuáles serán las prioridades para el departamento.

Por ahora, el espacio no anunció candidaturas. La primera etapa estará centrada en ordenar el trabajo interno, consolidar acuerdos y definir un proyecto que permita al orreguismo competir con posibilidades de ganar la conducción política de Jáchal en las próximas elecciones.



