La Cámara de Diputados sesionó este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno, entre ellos endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.
La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario en el que el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado. Esa condición anticipó una discusión de alcance político, porque el tratamiento de esas iniciativas quedó atado a la construcción de mayorías en el recinto.
Negociación abierta Minutos antes del inicio de la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad. Esa conversación mostró que el debate no se limitó a la exposición de posiciones, sino también a la búsqueda de acuerdos para viabilizar una definición legislativa.
El temario se inició con la discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y luego siguió con Discapacidad, morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. La agenda reunió iniciativas de impacto institucional, social y productivo, con efectos potenciales sobre derechos, cumplimiento de obligaciones y control de bienes y servicios sensibles.
Según lo previsto, la sesión demandaría más de 16 horas de debate, lo que refleja la cantidad de expedientes incluidos y la dificultad para encauzar consensos. El desarrollo de la jornada quedó condicionado por las negociaciones previas y por la capacidad de cada bloque para sostener apoyos durante el tratamiento de cada proyecto.
La definición de cada iniciativa dependía del resultado de esas conversaciones y de las votaciones en el recinto, en un contexto parlamentario donde el oficialismo buscó ordenar una agenda propia para temas que ya habían sido instalados por la oposición.