La Cámara de Diputados sesionó este miércoles con un temario sensible para el Gobierno. Hubo negociación abierta para intentar acuerdos sobre discapacidad.

La Cámara de Diputados sesionó este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno, entre ellos endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario en el que el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado. Esa condición anticipó una discusión de alcance político, porque el tratamiento de esas iniciativas quedó atado a la construcción de mayorías en el recinto.

Negociación abierta Minutos antes del inicio de la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad. Esa conversación mostró que el debate no se limitó a la exposición de posiciones, sino también a la búsqueda de acuerdos para viabilizar una definición legislativa.

El temario se inició con la discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y luego siguió con Discapacidad, morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. La agenda reunió iniciativas de impacto institucional, social y productivo, con efectos potenciales sobre derechos, cumplimiento de obligaciones y control de bienes y servicios sensibles.

Según lo previsto, la sesión demandaría más de 16 horas de debate, lo que refleja la cantidad de expedientes incluidos y la dificultad para encauzar consensos. El desarrollo de la jornada quedó condicionado por las negociaciones previas y por la capacidad de cada bloque para sostener apoyos durante el tratamiento de cada proyecto.

La definición de cada iniciativa dependía del resultado de esas conversaciones y de las votaciones en el recinto, en un contexto parlamentario donde el oficialismo buscó ordenar una agenda propia para temas que ya habían sido instalados por la oposición.