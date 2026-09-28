El Gobierno de San Juan presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 1810 y habilitar la subasta pública de vehículos radiados por infracciones de tránsito que permanecen en el depósito de 9 de Julio. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que la iniciativa apunta a sumar una alternativa a la compactación prevista por la norma vigente. Según indicó, el predio está cerca del 100% de su capacidad y alberga unos 10.000 rodados. La medida alcanzaría solo a las unidades que estén en condiciones de volver a circular y cuya situación registral pueda regularizarse.

Marco legal y alcance

Palma señaló que la ley actual contempla la compactación de los vehículos retenidos, pero no su reutilización mediante subasta. El proyecto busca incorporar esa posibilidad para los rodados que no estén vinculados a causas judiciales ni a hechos delictivos, ya que esos casos quedarían excluidos. La funcionaria precisó que la propuesta alcanza a vehículos secuestrados por infracciones de tránsito y bajo órbita del Poder Ejecutivo provincial y de los juzgados de faltas. El objetivo, agregó, es evitar que se mantengan en el depósito unidades que todavía puedan ser aprovechadas, siempre que pasen una evaluación técnica.

Relevamiento y estado de los rodados

La ministra afirmó que, si la Legislatura aprueba el cambio, deberá realizarse un relevamiento para determinar qué vehículos reúnen condiciones para ser subastados. Entre los criterios a evaluar mencionó la antigüedad y el estado de conservación, dos variables que se ven afectadas por el tiempo de permanencia en el predio. Palma sostuvo que ese deterioro es importante y que, por esa razón, los vehículos más recientes tendrían mayores chances de ingresar al proceso. También aclaró que el propósito no es volver a poner en circulación unidades que no resulten aptas desde el punto de vista mecánico o documental.

Subasta y documentación

La modalidad concreta quedará definida en la reglamentación, en caso de que la ley sea aprobada. En principio, Palma anticipó que se trataría de una subasta pública abierta a personas físicas y jurídicas. Uno de los puntos centrales será la regularización de la documentación, para lo cual el Gobierno prevé trabajar con los Registros de la Propiedad Automotor. La intención oficial es que quienes compren los rodados puedan inscribirlos a su nombre y completar el trámite registral correspondiente.

Agua Negra y vínculos con Suecia

En la misma entrevista, Laura Palma se refirió a la apertura del Paso Internacional de Agua Negra. Dijo que ya comenzaron las conversaciones con autoridades chilenas, aunque las condiciones climáticas del lado de Chile complican el panorama por lluvias, arrastre de materiales y acumulación de nieve. El objetivo que se maneja es el 1 de diciembre, pero la ministra aclaró que no hay certeza sobre esa fecha. Además, informó que San Juan y la región de Coquimbo prevén realizar el 2 y 3 de diciembre el Comité Binacional en territorio chileno. Por otra parte, confirmó la llegada del embajador de Suecia junto con una comitiva de alrededor de 30 empresas interesadas en vincularse con el sector minero y actividades asociadas, en reuniones con empresarios sanjuaninos y representantes del Gobierno provincial.

El próximo paso institucional será el tratamiento del proyecto en la Legislatura, mientras el Ejecutivo deberá definir luego el mecanismo de subasta y el relevamiento de los vehículos alcanzados. En paralelo, las definiciones sobre Agua Negra quedarán sujetas a los informes técnicos sobre transitabilidad y a la evolución del clima en el lado chileno.