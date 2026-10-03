El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, aseguró que el Gobierno de Javier Milei regresó de París con anuncios de inversión por US$27.000 millones, en el cierre del Argentina Week. El balance fue difundido en un mensaje en X y reunió presentaciones de empresas de energía, minería, infraestructura y servicios. La cifra fue atribuida por el diplomático a las jornadas de reuniones y conferencias realizadas en la capital francesa.

Según Sielecki, la delegación estuvo integrada por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, miembros del Gabinete y 13 gobernadores. El embajador sostuvo que en la sede de la OCDE se reunió a unos 500 CEOs europeos y destacó la participación de empresarios argentinos. En su mensaje afirmó: “Todo esto fue posible gracias a dos fuerzas: la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei”.

Proyectos anunciados

Entre los anuncios repasados por el diplomático figuró una inversión de US$10.000 millones de TotalEnergies en Neuquén y Tierra del Fuego. También mencionó a Pluspetrol y GyP, con US$12.400 millones para el desarrollo de Vaca Muerta, y a Eramet, que en Salta expresó su intención de expandir el proyecto de litio Centenario-Ratones con una inversión de US$350 millones. En Chubut, agregó, PAE y SNF anunciaron US$1.200 millones para Cerro Dragón, mientras que Glencore comunicó US$4.000 millones para Agua Rica, en Catamarca.

Más anuncios y empleo

Sielecki también señaló que LVMH informó un acuerdo para comprar Vicuña, en Catamarca, y una expansión de sus bodegas en Mendoza. Además, indicó que Hitachi Group eligió al país para su hub regional y que eso implicaría 2.000 puestos de trabajo. A su vez, mencionó el desembarco de Huttopia en Mar Azul y otros destinos. En la agenda oficial, añadió, figuraron la reunión de Emmanuel Macron con Milei y una visita al mercado central de Rungis.

Ciudadanía por inversión

En paralelo, Luis Caputo anunció en París un Programa de Ciudadanía por Inversión, que estará habilitado para recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026. El esquema prevé dos vías principales: un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la compra de un título público de US$800.000 emitido para ese mecanismo. El programa también contempla la incorporación del cónyuge y de los hijos del solicitante principal, con aportes diferenciados según la edad.

Según el anuncio oficial, la evaluación de cada expediente estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior. Entre los puntos a revisar figuran la identidad del postulante, el origen y licitud de los fondos, la situación patrimonial y financiera, el riesgo jurisdiccional, los antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio. La resolución final quedará en manos de Migraciones, que deberá aprobar o rechazar cada pedido una vez concluido ese procedimiento.