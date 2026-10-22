El mandatario encabezó la distribución de 1.392 notebooks para alumnos de Chimbas, Zonda y Ullum, en una nueva entrega del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”.

El estadio Aldo Cantoni fue escenario de una nueva entrega de computadoras del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. En esta oportunidad, 1.392 estudiantes de escuelas de gestión estatal de Chimbas, Zonda y Ullum recibieron notebooks para acompañar sus actividades escolares. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otras autoridades.

La distribución incluyó 1.131 equipos para alumnos de quinto grado de escuelas primarias de Chimbas, 151 para estudiantes de segundo año de escuelas secundarias de Zonda y otros 110 para alumnos del mismo año de Ullum. Los destinatarios cursan en instituciones de gestión estatal, tanto de la modalidad orientada como de la técnica en el nivel secundario.

Con esta nueva entrega, el programa alcanzó unas 15.400 personas beneficiadas en lo que va de 2026. El programa avanza territorialmente con el propósito de ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y acompañar los aprendizajes en los distintos niveles educativos.

El recorrido de “Maestro de América, Cultivando el Futuro” ya llegó a estudiantes de Rawson, Capital, Albardón, Jáchal, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento, además de alumnos de las escuelas de Vallecito y Bermejo. Las entregas se realizaron en distintas etapas, con cantidades que varían según el departamento y los grupos alcanzados.

La iniciativa también incluyó la distribución de 3.000 computadoras para docentes durante 2026. Los equipos fueron destinados a profesores de especialidades, celadores, docentes de equipos móviles y de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).

El cronograma continuará este viernes con nuevas entregas para estudiantes secundarios de Chimbas y Pocito; y el lunes para alumnos de los niveles Primario y Secundario de Santa Lucía.

La incorporación de computadoras forma parte de una política educativa que articula recursos tecnológicos con otras líneas de trabajo que se desarrollan en las escuelas. Entre ellas se encuentran el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria”, “Modo Matemática” y las acciones de formación digital destinadas a docentes.

El programa es impulsado por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. Además de la entrega de equipamiento, contempla formación digital para docentes y herramientas orientadas a acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La adquisición de las computadoras se llevó adelante con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que acompañó a la provincia durante los procesos de compra.