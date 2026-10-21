La Cámara de Diputados de la Nación debatirá este miércoles 21 de octubre en una sesión especial el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de límites a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. La convocatoria fue fijada por La Libertad Avanza para las 12 y el texto ya cuenta con media sanción del Senado. El tratamiento vuelve a poner en discusión el alcance de las restricciones que habían regido antes de su derogación por el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.

Modificaciones en comisión Durante su paso por comisiones, el proyecto fue modificado para reincorporar las limitaciones que habían sido eliminadas por la normativa anterior. Ese cambio reinstala un marco regulatorio que había quedado sin efecto con el decreto de necesidad y urgencia, y por eso el debate no se limita a una cuestión de propiedad privada sino también a la definición de reglas sobre el uso y la titularidad de tierras rurales. La discusión legislativa se da sobre un texto que ya atravesó una instancia en la Cámara alta y ahora busca sostener su recorrido parlamentario en Diputados.

Además de esta iniciativa, el temario de la sesión incluye proyectos vinculados con discapacidad, endeudamiento de las familias, trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural. La agenda reúne propuestas del oficialismo y también de sectores de la oposición, lo que anticipa una sesión con temas de distinto alcance político e institucional. En ese marco, el debate sobre tierras rurales aparece como uno de los puntos de mayor sensibilidad por su vínculo con la regulación de activos estratégicos y con la política legislativa de los últimos meses.

Quórum y apoyos En la previa, desde La Libertad Avanza expresaron confianza en reunir el quórum necesario para habilitar el debate, aunque todavía no están confirmados los apoyos del bloque Argentina Federal, encabezado por el legislador misionero Oscar Herrera Ahuad. Ese respaldo forma parte de las negociaciones parlamentarias en curso y puede ser determinante para la apertura de la sesión. En ese escenario, la correlación de fuerzas en el recinto será un dato central para definir si el temario avanza en los términos previstos por el oficialismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, transmitió a los legisladores aliados que las iniciativas que obtengan aprobación contarán con el respaldo del Gobierno nacional y no serán vetadas por el Poder Ejecutivo. Según la información difundida por el oficialismo, esa definición se adoptó el martes en una reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y con participación de Menem. El resultado de la sesión quedará condicionado por la capacidad de reunir votos y por el nivel de acuerdo que logre cada bloque sobre los distintos proyectos incluidos en el orden del día.