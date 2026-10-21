La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 del mediodía con una agenda extensa que, según las previsiones, podría prolongarse hasta la madrugada del jueves. La convocatoria reúne proyectos sobre Discapacidad, endeudamiento familiar, propiedad privada, trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural. El debate se anticipa con diferencias marcadas entre el oficialismo y la oposición, en una sesión especial en la que el quórum será determinante para habilitar el tratamiento.

De acuerdo con el planteo legislativo descripto, La Libertad Avanza buscará sostener sus dictámenes de mayoría y bloquear las iniciativas opositoras. La estrategia opositora, en cambio, apunta a discutir en el recinto proyectos vinculados con la prórroga de la emergencia en Discapacidad y con un esquema de refinanciación de deudas familiares. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA), una diputada nacional de Unión por la Patria resumió la lógica parlamentaria con una frase: “Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate”.

Propiedad privada y medicamentos

El primer tema del orden del día será el proyecto venido del Senado sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos. La iniciativa también ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, según el texto mencionado en el debate legislativo. A ese punto se suma un proyecto sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, entre ellos el fentanilo, además de otra propuesta para endurecer las penas contra el vandalismo rural.

Discapacidad y financiamiento

En materia de Discapacidad, la oposición impulsa prorrogar la emergencia por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027. Según ese planteo, la extensión obligaría a jueces a resolver con urgencia las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones adeudadas a prestadores. También sostiene que el proyecto oficialista separa la pensión por invalidez laboral de la pensión por discapacidad, endurece requisitos y deja en la reglamentación la evaluación de acceso y la compatibilidad con el trabajo. Además, cuestiona que habilite suspensiones de pensiones sin debido proceso, por cruce de datos, y que no asegure financiamiento ni el pago de la deuda con prestadores, ni el atraso arancelario del 30,67%.

Morosidad familiar

El otro eje sensible será el endeudamiento de hogares. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, pone el foco en la información detallada sobre créditos para prevenir situaciones irregulares, pero no fija tasas máximas ni planes de refinanciación. En contraste, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, bajo el nombre de “ley de regularización y alivio financiero”, declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas. Podrán adherir personas con mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2, equivalentes actualmente a 3.265.010 pesos, con una cuota máxima que no supere el 30% de los ingresos.

Desde el bloque opositor afirman contar con respaldo del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), organizaciones de y para personas con discapacidad, el Foro Permanente Discapacidad, asociaciones de prestadores y transportistas y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. En paralelo, el oficialismo confía en reunir el número necesario para abrir la sesión y avanzar con su propio temario. El desenlace dependerá del quórum y de la votación artículo por artículo en una jornada que, por la cantidad de expedientes, puede extenderse durante buena parte de la noche del miércoles y la madrugada del jueves.