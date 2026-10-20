La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá este martes a funcionarios de Educación. El eje será la diferencia entre lo previsto por el Gobierno y lo reclamado por el CIN.

La discusión por el financiamiento de las universidades públicas volverá a ocupar este martes un lugar central en la Cámara de Diputados, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda continúe el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2027. La reunión está prevista para las 10 y contará con la presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos del Ministerio de Capital Humano.

El principal foco del debate estará en la diferencia entre los recursos que prevé el Poder Ejecutivo y los que reclamaron las universidades nacionales. El proyecto oficial contempla transferencias por $7,7 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió $11 billones para sostener el funcionamiento de las instituciones. La brecha entre ambas cifras será uno de los puntos de mayor discusión política durante el tratamiento parlamentario.

Marco legislativo En ese contexto, los bloques opositores anticiparon que insistirán con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario durante el debate. Esa norma es el eje de la disputa sobre la asignación de fondos y sobre la forma en que deben actualizarse los recursos para el sistema universitario público. El oficialismo, en cambio, sostiene una posición centrada en el ordenamiento de las cuentas públicas y en la administración de los recursos.

Posiciones en disputa El diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto defendió la necesidad de garantizar los recursos para las casas de estudio y sostuvo que la educación debe mantenerse como una política de Estado. “El Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas”, reclamó. En la misma línea, el socialista Esteban Paulón cuestionó el incumplimiento de la normativa y expresó: “En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades”.

Desde La Libertad Avanza, la diputada jujeña Bárbara Andreussi defendió la gratuidad de la educación superior, aunque cuestionó la administración de los fondos. “Estamos a favor de la universidad pública sin aranceles. Estamos en contra de que se nieguen a ordenar las cuentas”, afirmó. También objetó los salarios de algunos rectores y los costos por graduado en determinadas instituciones. “Basta de malgastar el dinero de los argentinos”, concluyó.

El debate se desarrollará en un escenario de diferencias entre oficialismo y oposición sobre el financiamiento de la educación superior y la aplicación de la ley vigente. La reunión de este martes será una instancia clave para medir si el proyecto de Presupuesto 2027 incorpora cambios en la asignación prevista o si la discusión queda abierta para el tramo final del trámite legislativo.