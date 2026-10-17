Santiago Cafiero

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezados por el ex canciller Santiago Cafiero, presentó un proyecto de resolución para citar al Congreso al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. El pedido busca que el diplomático explique los alcances de la nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, así como su eventual uso para abastecer proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a disputa de soberanía.

La iniciativa también reclama precisiones sobre la posición oficial del gobierno chileno frente a la apertura de esa conexión y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la Cuestión Malvinas. En el texto, los legisladores piden que se informe además si hubo participación o autorización de autoridades chilenas en la operación. El planteo se inscribe en el marco de la relación bilateral y de los pronunciamientos regionales sobre la soberanía en el Atlántico Sur.

Antecedentes y alcance

Según información periodística citada en el proyecto, la empresa chilena Easter Island Naviera prevé iniciar durante noviembre una conexión marítima regular mediante el buque Danstar, destinado al abastecimiento comercial de las islas. Los firmantes sostienen que la iniciativa abrió interrogantes políticos, económicos y diplomáticos por su posible relación con actividades desarrolladas bajo autorizaciones británicas en territorios y espacios marítimos en disputa. También remarcan que el análisis debe hacerse a la luz de las posiciones que Chile expresó históricamente en apoyo de los derechos soberanos argentinos sobre las islas.

Marco normativo

En los fundamentos, los diputados señalan que corresponde determinar si existen circunstancias que justifiquen examinar la aplicación de la Ley 26.659 y sus modificatorias. Esa norma establece prohibiciones y sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Además, advierten que la eventual prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas con exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa podría requerir una evaluación específica desde el punto de vista legal y diplomático.

Los legisladores remarcan que la cuestión no se limita al abastecimiento de la población de las islas, sino que podría incidir en el desarrollo de actividades económicas en los territorios y espacios marítimos sujetos a disputa de soberanía. En ese sentido, sostienen que resulta necesario conocer la naturaleza de la operación comercial, la bandera del buque, el tipo de mercaderías transportadas y el alcance de la intervención de las autoridades chilenas. El pedido apunta a que el Congreso cuente con información oficial antes de fijar posición sobre las implicancias de la ruta.

La iniciativa lleva la firma de todos los integrantes de UxP de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto: Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Nicolas Trotta, Roxana Monzón, Jorge Neri, Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita. El siguiente paso depende de que el proyecto sea tratado en comisión y de que el embajador acepte concurrir para responder las preguntas formuladas por los diputados.