La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la toma de un crédito por 160 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a financiar la obra de la Ruta Nacional 40 Sur en los tramos I y III. La iniciativa obtuvo 35 votos afirmativos y alcanzó la unanimidad entre los legisladores presentes, ya que el diputado de Chimbas, Gabriel Sánchez, estuvo ausente. La autorización legislativa era un paso necesario para que el Poder Ejecutivo provincial avanzara con la operación de crédito público.

Antecedente y alcance: el proyecto había ingresado a la Cámara este lunes y, tras una definición en Labor Parlamentaria, fue tratado sobre tablas en la sesión de este jueves. El resultado representó un respaldo político para la administración de Marcelo Orrego, que buscaba acompañamiento unánime para avanzar con el financiamiento internacional. La operación apunta a reactivar una obra que quedó paralizada a principios de año, luego del recorte de recursos nacionales.

Debate legislativo: durante el tratamiento, el diputado oficialista Enzo Cornejo sostuvo que la iniciativa tiene relevancia para el desarrollo provincial y la definió como una decisión estratégica para el presente y el futuro de San Juan. También vinculó la obra con la seguridad vial y con la modernización del corredor, al destacar su incidencia sobre la conectividad y el transporte. Por su parte, Juan de la Cruz Córdoba celebró el acompañamiento y recordó que en la reunión mantenida el miércoles con ministros del Ejecutivo se explicaron los cálculos y las condiciones del financiamiento.

Apoyos con reparos: el jefe del Bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, también valoró la posibilidad de acceder al préstamo y consideró que se trata de una obra de importancia para la provincia. Desde ese espacio, Stella Maris Caparrós, representante de Pocito, anunció su acompañamiento y señaló que la Ruta 40 es una vía de acceso central para comerciantes, productores y vecinos de esa zona. No obstante, advirtió sobre el endeudamiento provincial acumulado en los últimos meses. En la misma línea, Sonia Ferreyra aclaró que no existe oposición a una obra que beneficiará a los sanjuaninos, pero cuestionó que el financiamiento implique asumir nuevas obligaciones económicas.

Condiciones y próximos pasos: el crédito contempla un plazo total de 15 años, con un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Los pagos serán semestrales y la tasa de interés estará vinculada a la SOFR a seis meses —tasa de financiación garantizada overnight en dólares—, más un margen del 1,75% anual. Según las estimaciones difundidas al anunciarse el financiamiento, los trabajos beneficiarían directamente a cerca de 1,5 millones de personas de distintos departamentos de San Juan y Mendoza, mientras que otras 900.000 recibirían beneficios indirectos. También se proyecta un ahorro anual de 12 millones de dólares en costos de transporte una vez concretada la modernización.