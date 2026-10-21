Este miércoles, en el Edificio Anexo de Legislatura Provincial, los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, junto al asesor letrado adjunto Facundo Rojas Clariá, expusieron ante diputados los fundamentos del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo mediante Mensaje N.º 63. La iniciativa autoriza a contraer un endeudamiento público por USD 160 millones con el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para financiar obras en la Ruta Nacional 40 Sur. El tratamiento legislativo quedó planteado como paso previo a la definición de la operación financiera y de la ejecución vial.

La reunión fue convocada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, y estuvo encabezada por el vicepresidente primero, Enzo Cornejo. Según se informó, el cuerpo fue puesto a disposición de los funcionarios para evacuar consultas y la iniciativa será tratada sobre tablas durante la sesión de este jueves. La instancia permitió anticipar el contenido técnico y financiero de un proyecto que compromete recursos provinciales y requiere luego de formalidades administrativas adicionales.

Alcance de la obra

Durante su exposición, Fernando Perea explicó que la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Sur se organizará en tres secciones: desde San Carlos, en el límite con Mendoza, hasta Tres Esquinas; desde ese punto hasta el acceso a Cochagual; y desde allí hasta calle 8. Los trabajos contemplan dos trochas de 7,30 metros, separadas por una barrera de hormigón tipo New Jersey, la repavimentación de banquinas de 2,30 metros y obras en colectoras. El esquema apunta a ordenar la circulación en un corredor vial de alto tránsito regional y a reducir interrupciones durante la ejecución.

En relación con los puentes, el ministro indicó que se prevé construir seis en una primera etapa, frente a los casi doce contemplados en el proyecto original. Las intervenciones corresponden a calle 11, el cruce de la ruta y calle 11, calle 14, Carpintería, Colonia Fiscal y Media Agua. Los restantes quedarán previstos para una segunda etapa. Además, señaló que, en coordinación con Vialidad, cada sección se licitará por separado, con el objetivo de que tres empresas trabajen en simultáneo y se reduzca el tiempo de interrupción del tránsito.

Condiciones financieras

Roberto Gutiérrez detalló que los recursos del préstamo estarán destinados a financiar las secciones I y III de la ruta, dentro del Programa de Conectividad para la Integración Regional de la Provincia de San Juan. También mencionó que la operatoria contempla fortalecimiento institucional y otros gastos elegibles previstos en el contrato y sus anexos. De acuerdo con el proyecto de ley, el plazo total será de 15 años desde la entrada en vigencia del contrato, con un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital.

La devolución se realizará mediante cuotas semestrales consecutivas y, en lo posible, iguales. Los intereses se abonarán semestralmente sobre los saldos de capital pendientes, a una tasa variable equivalente a la SOFR a seis meses más un adicional de 1,75% anual. Gutiérrez indicó además que los intereses se calculan sobre los fondos efectivamente desembolsados y que, tomando como referencia una SOFR del 4,20%, la tasa total se ubicaría por debajo del 6%. El proyecto establece que la República Argentina actuará como garante de la operación y faculta al Poder Ejecutivo provincial a afectar recursos de la coparticipación federal.

El ministro también sostuvo que, una vez aprobada la ley, deberán cumplirse instancias administrativas para formalizar la operación y suscribir los acuerdos entre la Provincia, el CAF y el Estado nacional. En cuanto a la capacidad de pago, afirmó que el servicio de la deuda se mantendrá por debajo del límite del 15% fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Agregó que las proyecciones fueron realizadas sin computar los ingresos por regalías mineras, a las que ubicó actualmente en torno al 2% de los ingresos corrientes y con potencial de llegar al 20% con nuevos proyectos. Tras las exposiciones, los legisladores formularon consultas sobre la obra y el endeudamiento, y el expediente N.º 2610/2026 quedó a la espera de su tratamiento sobre tablas en la décima primera sesión ordinaria prevista para este jueves.