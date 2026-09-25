La Cámara de Diputados convocó a debatir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional el miércoles 30 de septiembre a las 12, en un plenario encabezado por la Comisión de Defensa Nacional junto con Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La discusión se abrirá en el marco de la agenda parlamentaria vinculada con la cuestión Malvinas, después del envío del texto al Congreso el 17 de septiembre. El proyecto apunta a reforzar las sanciones para empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.

El impulso legislativo llegó tras el anuncio del presidente Javier Milei en la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Según el texto remitido al Congreso, la iniciativa busca endurecer de manera significativa el régimen sancionatorio sobre operaciones económicas en territorios cuya soberanía es reclamada por la Argentina. En términos prácticos, el alcance del proyecto no se limita a una definición política, sino que pretende establecer consecuencias legales para actores privados que intervengan en esas áreas sin aval del Estado nacional.

Calendario parlamentario Fuentes del oficialismo señalaron a Parlamentario.com que la primera reunión será informativa y que el objetivo posterior es avanzar hacia un dictamen el martes 6 de octubre. Ese despacho habilitaría el tratamiento en el recinto el miércoles 7 de octubre, en una sesión que también incluiría los proyectos sobre Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad y Sobreendeudamiento. La secuencia deja abierta la posibilidad de que el tema llegue al pleno de la Cámara en la primera semana de octubre, si el plenario reúne las condiciones para cerrar el texto.

Antecedentes y alcance La presentación del proyecto se inscribe en la estrategia oficial sobre Malvinas y en la decisión del Poder Ejecutivo de trasladar ese planteo al plano normativo. El debate en comisión permitirá revisar el alcance de las sanciones, el encuadre penal y las eventuales implicancias para empresas con actividad en áreas bajo reclamo argentino. También será un test para medir el acompañamiento legislativo a una iniciativa que, por su contenido, puede tener efectos sobre operadores económicos y sobre la relación entre política exterior y control interno. El próximo hito será la reunión informativa del 30 de septiembre, que marcará el inicio formal del trámite parlamentario.