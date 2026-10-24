El sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y el resto de los imputados en la causa $LIBRA generó críticas de dirigentes opositores, que cuestionaron el cierre de la investigación y hablaron de “impunidad”. Las objeciones se dirigieron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, a quienes atribuyeron la resolución. Según esos planteos, el expediente quedó cerrado sin que se tomaran declaraciones indagatorias.

Críticas desde Diputados El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI y presidente de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA en la Cámara de Diputados, afirmó que Martínez de Giorgi y Taiano “acaban de dar impunidad a Milei, su hermana y a todos los involucrados en la estafa”. También sostuvo que la causa se cerró sin convocar a ninguna persona a prestar declaración indagatoria y denunció que se descartaron pruebas y se trabó el avance de la investigación. Ferraro reclamó explicaciones sobre las reuniones de los promotores de $LIBRA en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, las transacciones con criptomonedas antes y después de esos encuentros y los llamados que mencionó en su publicación.

Objeciones al fallo El legislador provincial por Córdoba y exintegrante de la comisión investigadora Oscar Agost Carreño cuestionó los fundamentos de la resolución. Señaló que el fallo reconoce limitaciones en la investigación y pruebas que no pudieron completarse, pero concluye que los hechos no constituyen delito. “Aceptar el riesgo de que una inversión caiga no significa aceptar un engaño sobre su finalidad o funcionamiento”, planteó. También advirtió que “el curioso sobreseimiento no reemplaza las explicaciones que el Presidente les debe a los argentinos”.

Querellas apartadas El diputado nacional y dirigente de Argentina Humana Juan Grabois sostuvo que el fallo es “una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial”. Además, apuntó contra el apartamiento de las querellas que impulsaban la investigación y cuestionó que el pedido de sobreseimiento haya sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano. “Una vez que nos sacaron de encima, tuvieron vía libre para consumar su maniobra y garantizar la impunidad de Milei y su séquito de estafadores”, escribió en X.

Más cuestionamientos La diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, también denunció que “la impunidad es total”. En su publicación, cuestionó la demora en la investigación, el apartamiento de las querellas y la designación de la esposa del juez Martínez de Giorgi en un cargo judicial. “Podrán haber zafado de esta estafa Milei y su hermana, pero no van a zafar de seguir estafando a los argentinos”, afirmó. Por último, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, cuestionó que Taiano haya solicitado el sobreseimiento de los imputados y apuntó contra el apartamiento de los querellantes. “Los imputados no necesitaron que la defensa pidiera el sobreseimiento de ellos y sus socios, para eso estaba el servilismo impune de Comodoro Py”, escribió. Frade concluyó: “Algún día tendrán que pagar por tanto daño”.